Aldama, el faro que ilumina a los españoles en el inicio de la NBA

Con la excepción de Santi Aldama, titular con los Grizzlies a un nivel muy alto, el resto de jugadores españoles en la NBA cuentan con roles similares: mucho banquillo, pocas oportunidades y la capacidad de aprovecharlas cuando saltan a cancha.

Santi Aldama, el gran triunfador

El grancanario es el representante español en la NBA con mayor rédito, porque ha sido titular en todos los partidos con Memphis, anotando con mucha facilidad para promediar 9.5 puntos por encuentro y con diferentes recursos que también le hacen sumar en rebote (6.5 por partido).

Y es que lo que está consiguiendo el ala-pívot no es una tarea fácil, porque se ha ganado una cierta regularidad en un equipo ganador, siendo importante y devolviéndole la confianza a Taylor Jenkins en forma de rendimiento. Con ello, no se nota la falta de un Jaren Jackson Jr. que ya está en la fase final de recuperación de su intervención.

Juancho Hernangómez, sin la confianza de Nurse

El también ala-pívot no está contando con la confianza de Nick Nurse. El de Las Rozas no tiene minutos ni oportunidades. Motivado por el cambio de destino con ciudad y países nuevos, todavía sigue al pie del cañón, pero son más de la mitad de partidos en los que no ha pisado el parqué.

Además, tampoco está pudiendo demostrar su condición de especialista en el tiro exterior, en sus primeros cuatro partidos de la temporada, tan solo ha lanzado en dos ocasiones, y sin ningún acierto.

Willy Hernángomez, atrapado en el banquillo

Y es su hermano Willy no está en una situación mejor, apenas dos partidos para él de los nueve disputados por los Pelicans. Es sorprendente que el que fuera MVP del Eurobasket, sume apenas 14 minutos en juego.

Si nos fijamos en las necesidades en el juego interior de otros equipos, es inevitable pensar en una posible salida fuera de Louisiana. No depende de él, pero parece que podría aceptarlo.

Su deseo, en su séptima temporada NBA, es tener minutos, y hay equipos con necesidades en las posiciones interiores donde podría desplegar su talento y sentirse jugador. Ya lo dejó claro cuando arrancó la campaña: "Quiero jugar, no quiero que suceda lo de otros años".

Lo que también es verdad es que no le beneficia formar parte de uno de los juegos interiores más completos de la liga, con Zion Williamson, Jonas Valenciunas, Larry Nance Junior y Naji Marshall.

Usman Garuba, sin poder rehacerse

El exjugador del Madrid comenzó la temporada con una idea muy clara. Pese a ser difícil que el segundo año se diera tan mal como el primero, así está siendo, porque sigue siendo parte de la rotación, pero sin haber disputado ningún minuto. La escasa presión de un equipo sin grandes aspiraciones es el contexto perfecto para seguir desarrollando su talento.

La mejor noticia hasta el día de hoy no vino desde su técnico, Stephen Silas, sino desde la oficinas del Toyota Center, cuando la franquicia le comunicó, a él y a tres compañeros más del Draft de 2021, que ampliaban el tercer año del contrato de rookie.

Ricky Rubio, fuera por lesión

Todavía habrá que esperar para que Ricky Rubio pueda ayudar en cancha a los Cavaliers. Pero se prevé que en diciembre pueda volver a entrenar y que poco a poco vaya recuperando sensaciones para volver donde lo dejó: "Siento que quedaron asuntos pendientes tras mi lesión".

Al margen del trabajo en la pista, continúa cumpliendo su cometido de mentor de los jóvenes. Darius Garland es uno de sus 'protegidos' y junto al recién llegado, Donovan Mitchell, formarán uno de los juegos exteriores más talentosos de la liga.

Serge Ibaka, rol de rotación

Ha sido un habitual desde el banquillo para Mike Budenholzer, cumpliendo el rol que se esperaba en la rotación interior como tercera pieza en relevancia junto a Brook López y Bobby Portis.

Rara vez se puede ver al veterano pívot español más de diez minutos sobre el parqué, cuenta con poco peso en el juego de un equipo que funciona sin él, que es líder del Este y cuya ausencia va convirtiéndose en tendencia.

Aportando minutos de calidad y experiencia, no parece que en Wisconsin le vayan a usar mucho. Los mejores partidos de Ibaka en la NBA parecen pertenecer ya al pasado y él asume con profesionalidad este nuevo rol.