Martín ve su sueño más cerca: "Llevo muchos años queriendo vestir de rojo"

El 'culebrón' sobre quién pilotará la Ducati oficial junto a Pecco Bagnaia en 2025 está cerca de resolverse y sea cual sea la decisión, solo uno, el elegido, estará satisfecho al cien por cien. El actual, Enea Bastianini, no renuncia de antemano y Marc Márquez presiona para ser piloto de fábrica. Pero en Italia dan por hecho que la escudería de Borgo Panigale se decantará por Jorge Martín y que el acuerdo podría cerrarse este mismo fin de semana durante el GP de Italia.

Martín, pletórico, ve a tocar la posibilidad cada vez más real de ser piloto oficial de Ducati: "Llevo detrás de ir de rojo muchos años. No he visto nada de lo que han publicado aquí, pero está claro que ha habido algún contacto y ya parece que hay que ir perfilando todo. De eso se encarga mi manager, pero puedo decir que estoy contento" ha reconocido el piloto de San Sebastián de los Reyes en DAZN.

"¿Te han dicho que eres el elegido?", le ha preguntado Izaskun Ruíz, a lo que el piloto de Pracmac no ha querido responder abiertamente: "No te puedo decir más, pero llevo detrás de ir de rojo muchos años, ya compitiendo con diferentes rivales, y creo que ya es hora. Estoy contento, soy líder del Mundial, voy rápido, tengo ganas de correr aquí en casa, en Mugello, también en casa de Ducati hacerlo bien. Es importante y no te voy a negar que estoy contento", ha subrayado el '89'.

En cuanto a las palabras de Pecco Bagnaia diciendo que le daba igual quién fuera el piloto escogido por Ducati, que él solo quería que no se rompiera el ambiente en el box, el madrileño contestó: "Creo que Pecco siendo ahora mismo el número uno en los dos últimos años, no quiere que cambie nada. Nos conocemos del pasado, hemos estado juntos en otras ocasiones y siempre nos hemos llevado bien. Al final, sea quien sea, va a querer ganarle y eso va a ser así", ha zanjado el líder del Mundial.