¡Braithwaite podrá jugar el 'playoff' de ascenso con el Espanyol!

El Espanyol respira aliviado tras conocer que Martin Braithwaite podrá disputar el 'playoff' de ascenso a Primera División. El delantero 'perico' no entró en la convocatoria de Dinamarca que dio el seleccionador Kasper Hjulmand para disputar la Eurocopa de este verano y, por ello, estará totalmente disponible para ayudar al equipo en su objetivo de volver a la máxima categoría del fútbol español.

Braithwaite se queda sin el sueño de participar con su selección en el torneo internacional que se disputará en Alemania. No era fácil que entrara en la lista por la alta competencia en la ofensiva de Dinamarca y porque no iba convocado con el combinado nacional desde el pasado mes de septiembre cuando tan solo disputó media hora de juego ante San Marino. No obstante, el buen entendimiento durante todo el curso entre la Federación danesa y el club blanquiazul ha facilitado en todo momento que Martin se encontrará cómodo en la disciplina 'perica' a pesar de jugar en Segunda División.

De esta manera, Manolo González podrá contar con una pieza capital en el ataque del Espanyol. Martin Braithwaite es el máximo goleador del equipo y de la categoría con 21 tantos, y está llevando en sus espaldas gran parte del juego ofensivo del cuadro blanquiazul. Fuera de los registros goleadores, el delantero danés es todo un líder dentro del terreno de juego y es una amenaza constante para los defensas rivales.

Teniendo en cuenta los problemas de eficacia del Espanyol en las últimas jornadas, únicamente 2 goles en los 4 anteriores partidos, la presencia de Braithwaite en el 'playoff' parece indispensable para un equipo que debe mejorar en la precisión en los metros finales. Sin opciones de Eurocopa, el danés centrará todos sus esfuerzos en el ascenso del cuadro catalán y, además, será una buena oportunidad para reivindicar su figura.

No es la única buena noticia en el Espanyol, que hace unos días también confirmó que Keidi Baré también participará en el 'playoff' debido a que se quedó fuera de la lista de Albania para la Eurocopa. El centrocampista podría tener un papel importante, puesto que Gragera todavía sigue recuperándose de un esguince de segundo grado en el tobillo.

Por otra parte, el club confirmó que Omar El Hilali sí fue convocado con la selección de Marruecos Sub23 para los Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, el jugador llegó a un acuerdo con la federación de su país para obtener un permiso para disputar el 'playoff' con el Espanyol. El lateral marroquí es indispensable en el once titular y durante la temporada ha logrado crecer mucho futbolísticamente.

Así, el técnico Manolo González contará para las eliminatorias de ascenso con tres jugadores importantes que ayudarán de seguro a intentar volver a Primera División. Una tarea que no será sencilla tras la decepción de verse fuera del ascenso directo. El Espanyol disputará la primera eliminatoria entre el domingo 9 y el miércoles 12. Si se logra la clasificación, ya la segunda, la final, se jugará el domingo 16 y el domingo 23 de junio. Eso sí, antes tendrá que jugar una última jornada frente al Cartagena en el Stage Front Stadium para intentar afianzar la mejor posición posible de cara al 'playoff'