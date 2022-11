Así ha sido la noche más especial de la NBA

Todos los equipos de la competición se han enfrentado esta madrugada. El resultado: 15 partidazos con todas las estrellas de la liga Motivados por una iniciativa social para impulsar que la gente vote en las elecciones intermedias en EE UU, la NBA ofreció todos los duelos en directo y de forma gratuita

La NBA decidió emitir en directo y de forma gratuita todos los partidos de la madrugada del 8 de noviembre (día 7 en Estados Unidos) motivados por una iniciativa social para impulsar que la gente votase en las elecciones intermedias del país dejando el día siguiente libre de partidos. Un caramelito para todos los fanáticos de la competición que pudieron disfrutar de quince partidazos con todas las estrellas de la liga.

Absolutamente todos los equipos jugaron esta madrugada, sin excepción alguna. El exuberante menú de partidos lo abrió el Charlotte Hornets - Washington Wizards y Los Angeles Clippers - Cleveland Cavaliers tuvieron la responsabilidad de cerrar una noche histórica. Como no podía ser de otra manera, se dieron grandes cruces como un Dallas Mavericks - Brooklyn Nets, que enfrentó a Doncic y a Durant, o un interesante Boston Celtics - Memphis Grizzlies, entre muchos otros duelos.

Charlotte Hornets 100-108 Washington Wizards

Sin ser uno de los grandes atractivos de la noche y con la responsabilidad de abrir el maratón de baloncesto, el duelo entre los Hornets y los Wizards no defraudó. Un gran Jordan Goodwin, que se apuntó 17 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias, y que consiguió un +10 en +/- puntos, guio a la franquicia de Washington a la victoria y hacia puestos de play-in. El cuadro de Wes Unseld Jr. ocupa la décima plaza en la Conferencia Este con un balance de cinco victorias y seis derrotas.

Orlando Magic 127-134 Houston Rockets

Otra derrota más de unos Orlando Magic que no consiguen transformar el potencial de Paolo Banchero en triunfos. El italoamericano volvió a brillar en otra gran noche en la NBA, llegando a firmar 30 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, pero su equipo encajó una nueva derrota que los ha hundido al pozo de la Conferencia Este con un balance de dos victorias y nueve derrotas.

Los Rockets, por su parte, consiguieron su segundo triunfo del curso con un Jalen Green estelar (34 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias) y un gran Kenyon Martin Jr. (21 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias). Mención de honor para el turco Alperen Sengün, que consiguió un doble-doble con 20 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias. Sin embargo, con el mismo balance que los Magic, no abandona la última plaza del Oeste.

Detroit Pistons 112-103 Oklahoma City Thunder

Victoria para los Pistons, la tercera de la temporada, comandada por Saddiq Bey (25 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias) y Cade Cunningham, que completó un doble-doble de 25 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias. Jaden Ivey y Isaiah Stewart tamién alcanzaron números de doble-doble en un partido muy completo de los hombres de Dwane Casey.

Shai Gilgeous-Alexander no pudo evitar la derrota de su equipo pese a marcarse 33 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. La franquicia de Oklahoma ocupa la decimoprimera plaza en la Conferencia Oeste.

Indiana Pacers 129-122 New Orleans Pelicans

Gran noche para los Pacers que sometieron a los Pelicans de Brandon Ingram, Zion Williamson y Jonas Valanciunas. Con un Miles Turner imperial, firmando un doble-doble alcanzando los 37 puntos, 12 rebotes y repartiendo una asistencia, y un Tyrese Haliburton que sigue presentando su candidatura al 'Jugador más mejorado' (20 puntos, 4 rebotes y 13 asistencias), consiguieron el quinto triunfo de la temporada que les coloca en la octava plaza del Este con un balance de 5-5.

Miles Turner fue la estrella ante los Pelicans | Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 100-88 Phoenix Suns

El primer gran partido de la noche cayó del lado de los Sixers. Joel Embiid, al nivel que se le pide, firmó un doble-doble de 33 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias para liderar el triunfo de la franquicia de Philadelphia. Los Suns de Devin Booker, que volvió a encabezar la anotación de los de Monty Williams (28 puntos), siguieron acusando la grave lesión de Cameron Johnson, que tendrá que pasar por el quirófano por una lesión de rodilla, y cosecharon la tercera derrota de la temporada.

Sin embargo, van segundos en la Conferencia Oeste (7-3) por detrás de la revelación de la temporada: los Utah Jazz de Will Hardy. Los 76ers, sin James Harden, empiezan a asomar la cabeza hacia las posiciones de playoff: se colocan novenos en el Este con un balance de cinco victorias y seis derrotas.

Atlanta Hawks 117-98 Milwaukee Bucks

Los Bucks de Antetokounmpo ya no están invictos. Los Hawks, sin Trae Young por primera vez en la temporada por una lesión en el gemelo, demostraron que los hombres de Mike Budenholzer son mortales. Dejounte Murray, sin su compañero de fiesta, se cargó el equipo a la espalda con un doble-doble de 25 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias. Para enmarcar también el partido de AJ Griffin, que se apuntó nada menos que 24 puntos, 4 rebotes, una asistencia y tres robos.

Poco pudo hacer Antetokounmpo para evitar la derrota. El griego, en poco menos de 27 minutos sobre la pista, registró 25 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias. La franquicia de Wisconsin sigue líder en la Conferencia Este con un balance de nueve victorias y una derrota. Los Hawks escalan hasta la cuarta plaza con siete triunfos y tres derrotas.

AJ Griffin y Dejounte Murray, los verdugos de los Bucks | Atlanta Hawks

Miami Heat 107-110 Portland Trail Blazers

Partido discreto de Jimmy Butler, que no pasó de los 16 puntos, y no pudo evitar la séptima derrota de la temporada para la franquicia de Miami. Tampoco destacó Bam Adebayo, que firmó los mismos puntos que su compañero de equipo. Pese a que Damian Lillard no completó un partido fuera de lo normal (19 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias), los Trail Blazers se encomendaron a Anfernee Simons y a Jerami Grant para ganar a los Heat, ambos sobrepasando la barrera de los 20 puntos.

El equipo dirigido por el mítico Chauncey Billups sumó su séptimo triunfo de la temporada, colocándose en la cuarta posición de la Conferencia Oeste con un gran récord en el que tan solo contabilizan tres derrotas.

Chicago Bulls 111-97 Toronto Raptors

Esta vez Fred VanVleet no pudo hacer olvidar la baja de Siakam en los Raptors. El back to back se decantó a favor de los Bulls, que venían de perder en Toronto (113-104). Zach LaVine regresó de lesión para liderar el triunfo de los de Chicago con 30 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias en un encuentro en el que Nikola Vucevic hizo un doble-doble con 15 puntos, 13 rebotes y 4 asistencias.

El base de Illinois, estrella de los Raptors ante la ausencia indefinida de Siakam, firmó una buena actuación pese a encajar la quinta derrota del curso (27 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias). El equipo de Nick Nurse se coloca en la quinta plaza de la Conferencia Este con seis victorias y cinco derrotas, los Bulls, por su parte, están en la sexta posición con los mismos triunfos que derrotas, cinco.

Memphis Grizzlies 106-109 Boston Celtics

Otro de los grandes duelos de la noche se jugó en FedEx Forum de Memphis. JA Morant se enfrentaba a los Celtics de Mazzulla que se llevaron el triunfo a Boston. Jayson Tatum, con una actuación estelar de 39 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias, lideró al equipo en puntos. Jayle Brown y Marcus Smart no se quedaron cortos: 21 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias para el primero y doble-doble para el segundo (15 puntos, 7 rebotes y 12 asistencias).

Pese a la derrota, imperdible la actuación de JA Morant. El base de Carolina del Norte se quedó a dos rebotes y una asistencia del triple-doble y firmó 30 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias. Los Grizzlies siguen en puestos de playoff con siete victorias y tres derrotas en el Oeste. Los Celtics, por su parte, van terceros en el Este con el mismo récord.

Jayson Tatum le ganó el pulso a JA Morant | Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 107-120 New York Knicks

Victoria para unos Knicks comandados por Julius Randle (31 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias), que encontró en RJ Barrett y Jalen Brunson dos grandes aliados para dinamizar el ataque del equipo: ambos superaron la barrera de los 20 puntos. Por parte de los Timberwolves, Anthony Edwards, que no pudo pasar de los 16 puntos, no acompañó a Karl-Anthony Towns, el mejor de la franquicia de Minnesota con un doble-doble de 25 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias.

Con este triunfo, la franquicia de Nueva York se coloca a las puertas de los playoffs en el Oeste, con un balance de 5-5. Los Timberwolves, con un récord de 5-6, están novenos en el Este, en puestos de play-in.

San Antonio Spurs 109-115 Denver Nuggets

Triunfo para Denver Nuggets que se encomendó a Nikola Jokic (26 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias) y a Michael Porter (24 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias) para vencer a los Spurs. Keldon Johnson, que se fue a 30 puntos, no pudo evitar la sexta derrota de la temporada para los de San Antonio, que siguen en plazas de play-in con un balance de cinco triunfos y seis derrotas. Los Nuggets, por su parte, igualan el récord de Phoenix (7-3) y se sitúan en la tercera plaza.

Dallas Mavericks 96-94 Brooklyn Nets

El cara a cara entre Doncic y Durant cayó para el lado de los Dallas Mavericks. Una noche más, el esloveno encabezó la victoria de su equipo con 36 puntos (5 triples), 6 rebotes y 6 asistencias, la número seis de la temporada para el conjunto dirigido por Jason Kidd, que están en la quinta plaza del Este.

Kevin Durant, que registró 26 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, no pudo conseguir el triunfo para los Nets en uno de los duelos más esperados de la temporada. Aún sin Kyrie Irving, sancionado, el cuadro de Brooklyn sigue fuera de puestos de play-in, con un triste balance de cuatro victorias y siete derrotas.

Los Dallas de Doncic vencieron ante los Nets de Durant | Dallas Mavericks

Golden State Warriors 116-113 Sacramento Kings

Tuvo que aparecer Stephen Curry para dar una alegría a los Warriors. Exhibición de nivel de MVP del base de Ohio, que enchufó 47 puntazos (7 triples), 8 rebotes y 8 asistencias. A poco se quedó del triple-doble. Los hombres de Steve Kerr rompieron la mala racha de cinco partidos consecutivos sin ganar, eso sí, aún no han cosechado ningún triunfo lejos de San Francisco.

De'Aaron Fox, que completó una gran actuación con 28 puntos, no pudo evitar la derrota de los Kings, que se colocan en la decimotercera plaza de la Conferencia Oeste con un balance de tres victorias y seis derrotas. Los Warriors, no mucho mejor, ocupan la duodécima plaza con un triunfo más que los de Sacramento.

Utah Jazz 139-116 Los Angeles Lakers

De nuevo, exhibición grupal de unos Jazz que juegan a las mil maravillas. Se nota la química de los jugadores, que bajo la dirección de Will Hardy, consiguen explotar al máximo su rendimiento. Otra vez, la anotación de los de Utah se repartió entre muchos jugadores: Markkanen y Clarkson superaron la barrera de los 20 puntos, Sexton y Hordon-Tucker la de los 15, y en dobles dígitos se quedaron Beasley, Conley y Olynyk.

Los Lakers, sin LeBron James, se pusieron en las mandos de Anthony Davis, que firmó 29 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias, y de Russell Westbrook, que registró 22 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias. El conjunto angelino, penúltimo con solo dos victorias en la Conferencia Oeste, encajó su octava derrota del curso. Los Jazz, en una realidad muy distinta, lideran la Conferencia con nueve triunfos.

Los Angeles Clippers 119-117 Cleveland Cavaliers

Gran victoria de los Clippers para cerrar una noche histórica en la NBA ante unos Cavaliers que llegaban como un tiro (ocho partidos seguidos venciendo). Aún sin Kawhi Leonard, Paul George volvió a conseguir un triunfo para el equipo angelino. El alero se apuntó 26 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias para frenar a Donovan Mitchell y Evan Mobley, que concentraron todas las miradas con dos actuaciones estelares.

Mitchell lideró a los Cavs en ataque con 30 puntos y Mobley, por su parte, se apuntó 26 puntos, 8 rebotes, una asistencia y +20 en +/- puntos sobre la pista. Sin embargo, no pudieron evitar la derrota ante unos Clippers que se colocan a las puertas de la zona de playoff en el Oeste. Los de Cleveland, por detrás de los Bucks, siguen segundos en el Este con ocho triunfos.