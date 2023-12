El PP pide que el presidente de EFE sea elegido por el Congreso y que no tenga vínculos políticos

Insta al Gobierno a reconsiderar la elección de Oliver, candidato de PSOE en 2019, y defiende que la persona designada no haya ocupado cargos de responsabilidad política durante los últimos cinco años

El PP ha presentado una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a impulsar una reforma legal para que el presidente de la agencia EFE sea elegido por el Congreso, en una fórmula similar a la de RTVE, y que no tenga vínculos políticos. En concreto, defiende que la persona designada no haya ocupado cargos de responsabilidad política durante los últimos cinco años.

Además, el PP quiere que el Ejecutivo "reconsidere" el nombramiento del ex secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver para presidir la agencia de noticias, ya que, a su entender, hay que evitar "comisarios políticos" al frente de los medios de comunicación públicos.

"Ni EFE ni RTVE pueden tener un Tezanos al frente, puesto que su credibilidad como canales informativos quedaría comprometida", han indicado fuentes del PP, en alusión al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuya gestión ha sido duramente criticada por los 'populares' los últimos años.

El PP ha recordado que el prestigio de la agencia EFE "ya se vio comprometido cuando a su presidente se le cesó en una cafetería por negarse a acatar las órdenes de Moncloa", en alusión a Fernando Garea, y ha añadido que "ahora, la propuesta de Pedro Sánchez es poner al frente de la agencia a quien daba esas órdenes por aquel entonces".

Candidato en las auutonómicas

El PP ha recordado que Miguel Ángel Oliver "fue candidato del PSOE en las elecciones autonómicas de 2019, acompañando en su lista a Ángel Gabilondo a la Comunidad de Madrid". "Es, por tanto, una persona más comprometida con las siglas del PSOE que con el pluralismo informativo", ha asegurado.

Por eso, ha señalado que el Gobierno debe "reconsiderar esta decisión". "El PP confía en contar con el apoyo de los grupos en esta iniciativa y recuerda que el PSOE estaba a favor de este modelo hace apenas unos años", han señalado fuentes del PP, para indicar que "eran los tiempos en los que tampoco estaban a favor de la amnistía".

Las mismas fuentes han indicado que el PP lo que reclama es que el presidente de EFE "sea elegido, como el de RTVE, por el Pleno del Congreso de los Diputados y que no haya tenido cargos de responsabilidad política durante los últimos cinco años".

Aprobación por mayoría reforzada

En el texto de su proposición no de ley, que ha recogido Europa Press, el PP dice que, para "garantizar la neutralidad", se insta al Gobierno a impulsar una reforma legal para que el candidato propuesto no haya "ostentado en los últimos cinco años cargo electo, ni haber sido miembro del Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas".

De la misma manera, el PP añade que el presidente de EFE no puede ser "titular de Secretarías de Estado o cualquier otro alto cargo, ni haber ostentado cargo orgánico alguno en un partido político, valorándose especialmente su profesionalidad e independencia".

Además, en su proposición no de ley, el Grupo Popular defiende que "el dictamen sobre la idoneidad y evaluación de la existencia o no de conflicto de intereses para el cargo que deba elaborar la Comisión Constitucional, tras la oportuna comparecencia del candidato, se eleve al Pleno de la Cámara para su aprobación por una mayoría reforzada".

El PP sostiene que la propuesta de Oliver, "conocido por la opinión pública por las diarias ruedas de prensa durante la pasada pandemia con preguntas preseleccionadas a mayor gloria de su jefe", "acentúa las alarmas y exige una respuesta parlamentaria que recupere el consenso en torno a una mayoría reforzada para efectuar el nombramiento de presidente de la agencia EFE".

Según los 'populares', el "control y ocupación de instituciones y organismos públicos como la CRTVE, el CIS, el INE, la Fiscalía General del Estado o el Consejo de Estado siguen una misma senda de colonización institucional y partidista que tan alejada está de losobjetivos de independencia al servicio del interés general y, por tanto, de una saludable y fuerte calidad democrática".