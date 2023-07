Elecciones generales 2023 en España: ¿Quién ganó el debate de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal?

La suspensión de ese viaje no ha sido sustituido todavía por ningún otro acto de campaña , algo raro ya que es la segunda y última semana de mítines antes de que el próximo domingo se celebren las elecciones generales.

Además, las activistas llevaban escrito en el torno algunas frases como: "Vox es terrorismo machista". Además iban coreando "nos asesinan por ser mujeres". Un trabajador del partido ha tirado de la bandera, pero no ha conseguido pararlas.

Además ha anunciado que pedirá retrasar la jubilación en Atención Primaria y pediatría de los médicos mientras no se incorporen nuevos sanitarios.

El candidato del Partido Popular al Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha participado en un mitin en Baleares. Ha asegurado que Vox y Pedro Sánchez son "los más interesados en que el PP no tenga mayoría ".

20:39

¿Cuál es la diferencia entre un voto en blanco y uno nulo?

El voto en blanco se considera un voto válido, ya que se registra y se tiene en cuenta a la hora de calcular el porcentaje de votos obtenidos por cada candidato. Sin embargo, no se asigna a ningún candidato en particular y no contribuye a determinar al ganador de la elección.

El voto nulo se considera voto inválido o defectuoso y, por lo tanto, no tiene ningún impacto en la elección del candidato ganador. Se emite de manera incorrecta o no cumple con los requisitos legales establecidos para ser considerado válido. Esto puede incluir acciones como marcar más de una opción en la papeleta, escribir mensajes o dibujar sobre ella, o cualquier otra acción que invalide el voto según las normas electorales.