Aragonès, tras el anuncio sobre la sedición: "Es un paso indispensable"

ERC, por su parte, ha valorado que la reforma "no hubiera sido posible sin la negociación política entre ambos gobiernos" y han defendido su apuesta por "la vía negociada" para poner fin a "la represión"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha celebrado este jueves que el Gobierno vaya a reemplazar el delito de sedición por el de "desórdenes públicos agravados": "La eliminación del delito de sedición es un paso indispensable para la desjudicialización".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la presentación de forma inmediata en el Congreso de una proposición de ley para reemplazar el delito de sedición por otro delito de "desórdenes públicos agravados" y con penas más bajas.

"Continuamos trabajando para acabar completamente con la represión y poder votar en un referéndum. Para resolver el conflicto político y por la libertad", ha afirmado el presidente de la Generalitat en un mensaje en su cuenta de Twitter pocos minutos después del anuncio de Sánchez.

L'eliminació del delicte de sedició és un pas indispensable en la desjudicialització. Continuem treballant per acabar completament amb la repressió i poder votar en un referèndum. Per resoldre el conflicte polític i per la llibertat.

Aragonès comparecerá este viernes a las 9.00 horas en la galería Gótica del Palacio de la Generalitat para reaccionar al anuncio del Gobierno sobre la sedición, según ha informado su gabinete.

Esquerra Republicana (ERC) ha valorado "muy positivamente" la reforma del delito de sedición y ha indicado que es "un gran paso adelante" e "imprescindible" para acabar con lo que consideran "conflicto" entre España y el Gobierno de Cataluña.

Según han informado fuentes de la formación presidida por Oriol Junqueras, la reforma de la sedición "no hubiera sido posible sin la negociación política entre ambos gobiernos" y han defendido la apuesta de ERC por "la vía negociada" para poner fin a "la represión".

En este contexto, desde ERC han reiterado que la amnistía y la autodeterminación son el "objetivo político" del partido, como han defendido siempre, y que seguirán "trabajando en ello" para conseguirlo.

Por su parte, Junqueras ha celebrado en Twitter que "avanzar en la desjudicialización siempre es positivo, porque aporta justicia allá donde existe injusticia". "Por eso, los republicanos y republicanas celebramos la eliminación de la sedición. Y seguiremos trabajando la senda de la negociación política para alcanzar la amnistía y la autodeterminación", ha apuntado.

Avançar en la desjudicialització sempre és positiu, perquè aporta justícia allà on hi ha injustícia. Per això, els republicans i republicanes celebrem l'eliminació de la sedició. I seguirem treballant la via de la negociació política per assolir l'amnistia i l'autodeterminació.