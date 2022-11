Estos son los requisitos COVID para viajar a Qatar para ver el Mundial 2022

No importa si tienes vacuna o no: tendrás que aportar una PCR negativa Los aficionados que asistan al Mundial tendrán que pasar por caja

Asistir al Mundial de Fútbol Catar 2022 no es precisamente barato, pero si eres uno de los afortunados que acudirá a este estado para ver alguno de los partidos que se celebren del 20 de noviembre al 18 de diciembre de este año, has de tener en cuenta cuáles son los requisitos COVID. En caso de no cumplir con la normativa, puede que te quedes atrapado en el aeropuerto y debas comprar un billete de vuelta a España.

El Ministerio de Salud catarí anunció este miércoles que los turistas y aficionados que vayan a asistir al Mundial de fútbol 2022 ya no tendrán que presentar una prueba PCR negativa o un test de antígenos a su llegada al país, aunque sí deberán estar vacunados.

¿Cuáles son los requisitos COVID para entrar en Qatar en el Mundial de Fútbol 2022?

El Comité de Entrega y Legado de Catar ha publicado un comunicado en su página web en el que se invita "a los aficionados que llegarán a Doha para asistir a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, a conocer la política de viaje y regreso a Qatar con respecto a la COVID-19" en caso de no estar vacunados:

Presentar a la aerolínea antes de viajar a Doha un certificado del resultado negativo de una prueba PCR realizada al menos 48 horas antes del vuelo (o un certificado de una prueba de antígenos negativa realizada como máximo 24 horas antes de embarcar) en caso de no estar vacunado.

antes de viajar a Doha (o un certificado de una prueba de antígenos negativa realizada como máximo 24 horas antes de embarcar) en caso de no estar vacunado. Las pruebas rápidas domiciliarias no son válidas.

Se cancela la cuarentena para todos los turistas que se acerquen a Catar , sin importar su estado de vacunación.

, sin importar su estado de vacunación. Si se detecta un caso COVID-19 en Catar, se deben seguir las medidas de aislamiento sanitario locales.

Solo los menores de 6 años quedarán exentos de presentar un certificado que acredite que no tienen la COVID-19 en el momento del viaje.