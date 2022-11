¡La gran duda de Luis Enrique fue llevar o no a Ansu al Mundial!

El seleccionador explicó que espera recupera su mejor versión aunque tiene dudas Borja Iglesias habría sido el gran damnificado por al entrada del blaugrana

Luis Enrique dio pocas pistas y menos detalles de la confección de su lista. Pero únicamente sí quiso explicar la inclusión de Ansu Fati y reconoció que dudó hasta el último momento. "Arriba tuvimos dudas con Ansu por su situación. Y tal vez podríamos haber traído a otro que también nos hubiese dado mucho, pero finalmente me decanté por Ansu por lo que es como jugador. No quiero decir quien ha sido el que no ha venido porque no es el momento, pero hay que decidir y para esto estoy aquí".

De Ansu, Luis Enrique fue muy claro. "Nosotros apostamos por Ansu en la selección desde el primer momento. Incluso, antes que otros. Porque es un jugador diferente. Ha pasado por un momento personal y profesional complicado pero se está recuperando. En estos momentos está en un proceso de cambio y vamos a ver lo que será capaz de dar. Tiene mucha ilusión por estar con nosotros y confiamos en que nos de rendimiento".

El seleccionador añadió que "en su club ha ido jugando aunque aún no le ha llegado el momento de recuperar la titularidad. Es verdad que tiene mucha competencia, pero es la realidad. Vamos a ir viéndolo en cada entrenamiento y se irá decidiendo. Creo que para él es un estímulo grande venir a la selección y no voy a descubrirlo porque es un delantero muy bueno".