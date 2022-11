Agüero: "Un Mundial es lo mejor que le puede pasar a un futbolista"

"Es muy difícil para otros países jugar contra Argentina", apuntó el exfutbolista Agüero estará en Qatar para aportar su experiencia a sus excompañeros de la Albiceleste

Sergio 'Kun' Agüero no estará en el terreno de juego en el Mundial de Qatar, pero sí formará parte del cuerpo técnico que Lionel Scaloni se llevará en busca de la Copa del Mundo. El exfutbolista ayudará y aconsejará a sus compañeros dada su experiencia en torneos de esta magnitud.

¿Qué significa para ti la Copa Mundial de la FIFA?

Para mí, la Copa Mundial de la FIFA significa mucho, es decir, todos los niños sueñan con estar en el Mundial, pero no todos tienen la oportunidad de hacerlo. He estado en tres Mundiales, que creo que es lo mejor que le puede pasar a un futbolista.

¿Cuándo se enteró de la huella que ha dejado su país en el Mundial?

Bueno, desde pequeño sabía que Argentina era un equipo competitivo en el Mundial. Cuando uno es chico no entiende mucho, pero cuando llega el Mundial país entero se paraliza. Incluso las escuelas cancelan sus clases. Dependiendo de la hora del partido, las escuelas de todo el país instalan pantallas para que los niños puedan ver el Mundial. Así, desde que somos pequeños, el país muestra lo apasionado que es Argentina. Recuerdo que la primera vez que vi un Mundial fue en la escuela, cuando tenía cinco o seis años. Ahí supe que Argentina siempre estaba entre los favoritos para ganar el Mundial. Uno va aprendiendo a medida que se suceden los diferentes mundiales y se da cuenta de que Argentina siempre se destaca en todos de ellos. En mi opinión, es muy difícil para otros países jugar contra Argentina.

¿Cómo ha unido esta competición a la gente en Argentina?

La Copa Mundial de la FIFA tiene el poder de unir a todos los países, lo que nos lleva a todos a unirnos, también porque se celebra en un solo país. Esta vez, el Mundial se celebrará en Qatar. Esto permite que la gente conozca otras culturas, algo que aporta belleza a la competición.

La gente lo disfruta mucho. Yo lo voy a vivir desde mi lado, así que me intriga saber cómo lo vive un aficionado de un aficionado. Quiero experimentar la adrenalina y la sensación de la gente esperando fuera... será una experiencia completamente diferente experiencia para mí.

Y muy interesante, además. El Mundial de 2010 fue el primero que se celebró en África. ¿Cómo fue jugar en un entorno tan nuevo?

Fue una buena experiencia. Era mi primer Mundial. Pero, como sabrán, los jugadores no salimos mucho a explorar. Siempre estamos dentro de un complejo deportivo, concentrados y entrenando, como la gente ya sabe. El entorno es completamente diferente. Recuerdo que la gente tocaba una especie de instrumento de metal famoso que ahogaba cualquier otro sonido.

Si vas a Brasil, verás que también es un ambiente totalmente diferente. Todas son experiencias increíbles para el jugador, porque te encuentras con cosas que no son comunes en todos los estadios y campos.

¿Qué papel cree que debe desempeñar el fútbol para romper las barreras culturales?

Creo que con lo que están haciendo con cada Copa del Mundo y con la gente, creo que cada Copa del Mundo permite entender algo de otra cultura. Creo que depende de nosotros romper esas barreras entre culturas, no hay otra manera.

Creo que con cada Mundial hacemos algunos progresos. Por supuesto, es imposible alcanzar la perfección, pero poco a poco, la gente empieza a darse cuenta de lo diferentes que son las culturas, y de que tenemos que respetarlas a todas y cada una de ellas.

Creo que estamos en el buen camino, pero también creo que es nuestra responsabilidad respetar las culturas.

En 2014, era más fácil desplazarse y el ambiente era completamente diferente, la afición argentina se apoderó de Brasil. ¿Cómo sintieron los jugadores la pasión, la esperanza y la alegría de los aficionados durante ese torneo?

En aquella competición de 2014... Es cierto que Argentina está muy cerca de Brasil y eso hizo que mucha gente fuera allí. Para ser sinceros, nos sorprendió desde el primer día, porque cuando fuimos a entrenar ya vimos una multitud de gente que nos acompañaba. En el primer partido, nos dimos cuenta de que era casi como jugar en Argentina. Los partidos se fueron sucediendo y en la final Argentina ocupó casi por completo a Brasil.

Fue una locura. Fue muy especial para nosotros y creo que será imposible olvidar todo lo que nuestros hinchas hicieron por Argentina durante ese Mundial.

La FIFA ha puesto en marcha una plataforma para proteger a los jugadores durante este torneo de los discursos de odio en las redes sociales, de modo que todos los discursos de odio publicados no serán vistos por los jugadores ni por sus familiares. ¿Qué impacto tendrá esta iniciativa en los jugadores?

Creo que todo lo relacionado con el racismo y estas cosas, juzgar a la gente... Porque creo que la gente suele juzgar a otras personas, es muy positivo porque es una forma de respetar a los demás, sean quienes sean, y esto incluye a los jugadores.

Como todos sabemos, tenemos jugadores muy diferentes. En el mundo del fútbol, intentamos ser muy respetuosos y lo seguiremos siendo.

Ahora estoy en el otro lado y quiero que los jugadores sean respetuosos. Creo que es una buena iniciativa, para que seamos iguales. Esa es la verdad.

¿Qué impacto tendría este tipo de herramienta en tu carrera y en la de tus compañeros tanto de la selección como de los clubes?

Creo que esto habría tenido un impacto [en mi carrera]. He vivido esta situación una vez con un compañero de equipo. Para ser sincero, es difícil para esa persona que sufre ese ataque o esos insultos de la gente. Es nuestro compañero de equipo y sentimos el ataque como si fuera nuestro hermano o cualquier familiar porque está representando al mismo equipo.

Esta situación nos incomoda porque no entendemos por qué suceden estas cosas. Sin embargo, nunca lo he vivido en primera persona.

En Argentina suele haber muchos insultos en los estadios, pero eso es típico en Argentina. Estamos acostumbrados a ello. Creo que es así en toda Sudamérica. Sin embargo, hay ciertos límites y todos sabemos cuáles se pueden sobrepasar. Basándome en mi experiencia, creo que estas situaciones son horribles.

Nos esforzamos mucho, trabajamos mucho para conseguir nuestro objetivo que es simplemente tener una buena carrera. Cuando suceden estas cosas, creo que la moral de esta persona se ve afectada negativamente. Así que creo que deberíamos ser más respetuosos. No importa si es un aficionado del mismo país o no. Creo que siempre hay que respetar a los jugadores. Superaremos estas situaciones enseñando a la gente a asumir que las cosas no siempre salen como ellos quieren.