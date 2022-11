La única valiente que desafió a la FIFA portando el brazalete LGTBI

Alex Scott, comentarista de la BBC, llevó el brazalete LGTBI antes del Inglaterra-Irán La FIFA ha anunciado que sancionará a los jugadores que lleven el brazalete

La FIFA ha anunciado esta mañana que sancionará con tarjeta amarilla y con una sanción económica a cada jugador que lleve el brazalete LGTBI. Un total de hasta 7 federaciones europeas, entre las que no está España, habían solicitado formalmente vestir el brazalete de One Love, pero la FIFA lo ha vetado.

Esta polémica decisión ha provocado una ola de indignación ante la falta de empatía y libertad de expresión por parte del organismo. A pesar de la prohibición, la exinternacional inglesa y periodista de la BBC, Alex Scott, ha saltado al césped en la previa del Inglaterra-Irán llevando dicho brazalete.

Alex Scott, antiga internacional inglesa e comentadora na BBC, no relvado do estádio do Irão - Inglaterra com a braçadeira arco-íris que foi proibida pela FIFA. pic.twitter.com/q3omDF0fhf