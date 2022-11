¿Pueden los capitanes reglamentariamente ver amarilla por llevar el brazalete arcoiris?

Solo sería posible si la FIFA diera la directriz a los árbitros de incluirlo dentro de “mensaje político” Sería una amarilla después de iniciar el partido según la Regla 4

El vestir el brazalete arcoíris en la manga del capitán durante el Mundial de Qatar 2022 ha traído polémica desde el primer día que se propuso.

Selecciones tan potentes como los Países Bajos, Inglaterra o Alemania, así como Dinamarca, Gales, Bélgica o Suiza, aseguraron que querían mandar un mensaje para defender los derechos humanos de las comunidades LGTBI llevando un brazalete con la banera arcoíris durante la cita mundialista en un país que es conocido por no defenderlos.

Recientemente, han surgido las informaciones de que la FIFA ha amenazado a dichas selecciones y a las otras que se lo plenteaban que los capitanes verían la amarilla si lo llevaban. Virgil van Dijk, en una entrevista, aseguró que no lo llevaría si tenía que ser amonestado, y la federación neerlandesa ha hecho un comunicado denunciando la situación.

Pero, ¿pueden reglamentariamente los capitanes ver la amarilla antes del partido por llevar el brazalete arcoíris?

La respuesta está en las Reglas de Juego, y depende del criterio o las directrices de los árbitros.

Si la FIFA cataloga el mensaje como religioso o político por “ofender a un número considerable de personas” según lo estipulado en la Regla 4, los árbitros tendían que mandar a los jugadores quitarse el brazalete durante la revisión. Si no lo hicieran, podrían ver la tarjeta amarilla en la primera interrupción del juego. En todo caso, la FIFA sí podría sancionar a la Federación por el gesto.

Esto dicen las Reglas del Juego:

El equipamiento no deberá contener eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso o personal. Los jugadores no deberán mostrar ropa interior con eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso, personal o publicitario que no sea el logotipo del fabricante. En caso de infracción, el jugador o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la federación nacional de fútbol o la FIFA.

Principios

• La Regla 4 se aplica a todo tipo de equipamiento (incluidas las prendas de ropa) que lleven jugadores, suplentes y jugadores sustituidos; sus principios serán también aplicables a todos los miembros del cuerpo técnico ubicados en el área técnica.

• (Generalmente) se permite lo siguiente:

• el número del jugador, el nombre, el escudo del equipo, eslóganes de alguna iniciativa, logotipos que promuevan el fútbol, el respeto y la integridad, así como todo tipo de publicidad autorizada en el reglamento de la competición o por el reglamento de la federación nacional, la confederación o la FIFA;

• los datos de un partido: equipo, fecha, competición, estadio, ciudad.

• Los eslóganes autorizados, los mensajes y las imágenes deberán aparecer únicamente en el frontal de la camiseta o en el brazalete.

• En algunos casos, los eslóganes, los mensajes o las imágenes aparecerán únicamente en el brazalete del capitán.

Interpretación de la Regla

A la hora de decidir si un eslogan, un mensaje o una imagen son permisibles, se deberá considerar lo estipulado en la Regla 12 (Faltas y conducta incorrecta), que obliga al árbitro a actuar en el caso de que un jugador sea responsable de:

• emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante;

• actuar de forma provocadora o exaltada.

No estarán autorizados todos aquellos eslóganes, mensajes e imágenes que se incluyan en estas categorías.

Si bien las categorías «religioso» y «personal» son fáciles de definir, la categoría «política» no lo es tanto; no obstante, no se permitirán los siguientes eslóganes, mensajes e imágenes:

• de personas, vivas o ya fallecidas, a menos que formen parte del nombre de la competición;

• de partidos, organizaciones, grupos, etc. de carácter político, ya sean locales, regionales, nacionales o internacionales;

• de gobiernos locales, regionales o nacionales ni de sus ministerios, cargos o funciones;

• de ninguna organización de carácter discriminatorio;

• de ninguna organización cuyos objetivos o acciones puedan ofender a un número considerable de personas;

• de ningún acto o acontecimiento de carácter político.

Cuando se conmemore un acto relevante nacional o internacional, se deberán tener en consideración las sensibilidades del equipo adversario, de sus seguidores y del público en general.

Infracciones y sanciones:

En caso de infracción de esta regla, no es necesario detener el juego y, además:

• el árbitro ordenará al jugador infractor que abandone el terreno de juego para que corrija su equipamiento;

• el jugador saldrá del terreno de juego cuando se detenga el juego, a menos que ya haya corregido su equipamiento.

Los jugadores que abandonen el terreno de juego para corregir o cambiar su equipamiento deberán:

• someter el equipamiento al control de un miembro del equipo arbitral antes de poder volver a entrar;

• volver a entrar únicamente con el permiso del árbitro (el cual puede concederse durante el juego).

Se amonestará a aquellos jugadores que vuelvan a entrar al terreno de juego sin el permiso expreso del árbitro; si se tuviera que detener el juego para amonestar al jugador, se concederá un libre indirecto en el lugar donde se encontraba el balón cuando se detuvo el juego, a menos que se hubiera producido una interferencia, en cuyo caso se concederá un libre directo (o un tiro penal) desde el lugar en el que se produjo dicha interferencia.