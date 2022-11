Supera un récord goleador de Neymar, pero se queda sin Mundial

Germán Cano marca 44 goles con el Fluminense, mejorando los registros de Ney en el Santos, pero Scaloni no se lo lleva a Qatar 2022 El delantero del 'Flu' es el segundo máximo realizador mundial: solo Kylian Mbappé, que lleva 47 goles, lo supera en este 2022

Germán Cano se ha llevado el título de 'Artilheiro do Ano' en el fútbol brasileño con un registro histórico: son 44 dianas en partidos oficiales, con las que supera las 43 de Neymar Jr., en 2012 con el Santos FC, y de Gabigol, en 2019 con el Flamengo. Sin embargo, su seleccionador, Lionel Scaloni, no ha contado con el veterano '9', de 34 años y no está en la lista de los 26 convocados de la albiceleste que disputarán el Mundial de Qatar.

Sus números son espectaculares. El ariete del Tricolor Carioca es el segundo máximo goleador del planeta en este 2022: solo superado por Kylian Mbappé que contabiliza 47 tantos.

En Brasil, Cano ha batido varios récords. Sus 26 tantos en el Brasileirao lo convierten en el máximo realizador del torneo desde que, en 2006, lo pasaron a disputar 20 equipos. Estos goles aún tienen más mérito porque el argentino no es lanzador de penaltis del 'Flu'. Y otro aspecto a destacar: ha jugado las 38 jornadas ligueras, lo que demuestra su buen estado físico y su deportividad, porque no se ha perdido ningún partido por acumulación de tarjetas.

¿Qué más tenía que hacer Cano para estar en Qatar 2022? Esta la pregunta que se hace la 'torcida' del 'Flu'. El argentino ha sido el mayor goleador del 'Tricolor carioca' en un año natural en este siglo XXI. Es también el máximo realizador extranjero de toda la historia del Fluminense en una misma temporada.

El gesto con los dedos con la letra 'L', con los que celebra sus goles, nada tiene que ver con el presidente Lula da Silva, que acaba de ganar las elecciones presidenciales, aunque sea el mismo que hacen los millones de correligionarios del líder del Partido de los Trabajadores (PT). En el caso de Germán Cano es un homenaje a su hijo Lorenzo... y ahora se ha convertido en uno de los signos de identidad de la 'torcida' del Tricolor cuando acude a Maracaná.