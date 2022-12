Sorprendente doble cambio de Deschamps antes del descanso

El seleccionador francés sustituyó en el minuto 40 a Dembélé por Kolo Muani y Giroud por Marcus Thuram El delantero centro estaba tocado, mientras que Ousmane cometió el penalti sobre Di María

Didier Deschamps no ha esperado al descanso de la final ante Argentina porque la cosa pinta mal para los intereses de los galos. De hecho, los 'Bleu' perdían 2-0 gracias a los goles de Messi, de penalti, y Di María, a la contra. Así que había que mover algo y el técnico francés, poco intervencionista durante todo el Mundial, reaccionó.

Lo primero que hizo fue decirle a Giroud y Dembélé que se fueran a los vestuarios.

El primero, según las informaciones que llegaban desde la expedición francesa, porque no acaba de estar fino y arrastraba molestias que no le dejan rendir al cien por cien. En cambio, Ousmane, seguramente, fue porque lo que estaba viendo Deschamps no le acababa de gustar. De hecho, el blaugrana fue quien cometió el penalti sobre Ángel que acabó transformando Leo Messi.

Los dos hombres que reforzarían la delantera francesa de cara a los últimos minutos de la primera parte y el resto de la segunda serían Kolo Muani y Marcus Thuram.