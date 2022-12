Sarabia, el gran resquemor de Luis Enrique

"Me he equivocado con Sarabia todo el Mundial", reconoció el técnico tras la eliminación El delantero, que apenas participó con España, envió un balón a la madera en el descuento de la prórroga

Luis Enrique se sinceró en la última rueda de prensa del Mundial de España. El seleccionador aseguró que no tenía ningún reproche hacia sus jugadores, pero sí reconoció un resquemor interno por los futbolistas que han participado menos.

“Sí me queda algún resquemor a nivel personal: que hay jugadores que se han quedado sin jugar el Mundial", empezó diciendo. "Y, sobre todo, con Pablo Sarabia, con el que he sido muy injusto. Lo he sacado para tirar un penalti y ha generado dos ocasiones. Me he equivocado con Sarabia en todo el Mundial”, señaló.

Sarabia tuvo una de las ocasiones más claras del España-Marruecos | SPORT TV

El delantero del PSG, una pieza importante durante la trayectoria de Luis Enrique en la selección, pudo cambiar la historia de España ante Marruecos. Suyo fue un disparo en el descuento de la prórroga que acabó con el balón en el palo. Sarabia también fue el encargado de lanzar el primer penalti de la selección. Luis Enrique lo escogió, junto a Carlos Soler y Busquets, para los tres primeros lanzamientos.

El delantero, que tiene una gran efectividad desde los once metros, no acertó esta vez y España empezó con mal pie la tanda de penaltis. Sarabia fue uno de los futbolistas que menos minutos tuvo durante el campeonato, mientras que otros como Eric Garcia, Yéremi Pino, Guillamón, Robert Sánchez, David Raya se quedaron sin participar.

En el caso de Sarabia cierra el Mundial con una participación de solo dos minutos, unos números que parecían impensables viendo la trayectoria del futbolista a las órdenes de Luis Enrique. El asturiano ha apostado por otros futbolistas como Ferran Torres, Olmo, Asensio, Morata e incluso Ansu Fati antes que por el jugador del PSG.