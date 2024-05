Roger Grimau: "No ha sido agradable, asumo la responsabilidad"

Tras la dura derrota por 92-58 ante Olympiacos, el Barça ya tiene en mente ese quinto y definitivo partido que disputará la próxima semana, en la que el pase a la Final Four de la Euroliga está en juego.

Roger Grimau no escondió su decepción por las formas en las que se había producido el tropiezo ante el conjunto griego: "En el primer cuarto hemos sido capaces de estar acertados y encontrar buenos tiros, pero en el segundo le han dado la vuelta al calcetín y no hemos sido capaces de igualar el físico. Al inicio del tercer cuarto hemos tenido algún tiro bueno que hemos fallado y ya nos hemos venido abajo. Se podía dar una derrota, la manera en la que ha sido no. Nos hemos ganado el derecho, durante toda la temporada, de tener esta oportunidad en el Palau, y ahora nos toca rehacernos, prepararlo y darlo todo", comentó el técnico azulgrana.

Las palabras de Grimau

"Desde luego no es agradable, no ha sido un buen día y asumo la responsabilidad como entrenador. Estamos jodidos, volveremos jodidos, pero tenemos que recuperarnos física y mentalmente y tener claro que preferíamos ganar y que la manera en como hemos perdido no ha sido buena. Nos han hecho mucho daño con el rebote ofensivo haciendo puntos directos. No hemos sido capaces de competirlo", explicó tras el encuentro.

Grimau espera al mejor Palau

Preguntado por el factor Palau y el apoyo de la afición, Grimau espera una gran noche de Euroliga: "Estamos convencidos de que el Palau estará, como siempre. Nos hemos ganado este derecho y será el Palau de las grandes ocasiones y ojalá nos dé el empujón que necesitamos".

El calendario ACB

Antes del compromiso, a vida o muerte ante Olympiacos, el Barça se mide este domingo a Gran Canaria, a partir de las 17h , en partido de ACB: "Tenemos que aceptar la realidad, no es la que nos gustaría, otros equipos no la tienen, pero es la norma que hay y no podemos hacer nada, gestionarlo de la mejor manera", comentó.

Así se encuentra Laprovittola

Por último, preguntado por el estado físico de Laprovittola, Grimau dio detalles de lo vivido por el argentino estas últimas horas: "Ha pasado un proceso vírico, ha hecho un esfuerzo muy grande, está recuperando. Lo tenemos que hacer todos e ir a por el siguiente".

Abrines: "A por todas con nuestro público"

El capitán del Barça, Álex Abrines, también tomó la palabra tras la derrota ante Olympiacos. "Nos hemos ganado el derecho a jugar el quinto en el Palau toda la temporada. Esta derrota vale lo mismo que la que recibimos en el Palau. Después de ocho meses luchando, estamos en esta posición. Tenemos que ir a por todas, con nuestro público", concluyó.