Roberto Martínez: “No hay que buscar problemas cuando no los hay”

El español no descartó del todo a Lukaku, pero sí comentó que sus posibilidades de jugar ante Marruecos son escasas Roberto Martínez elogió al meta madridista Thibaut Courtois, que fue decisivo en la victoria contra Canadá

El español Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, quiso restar importancia a la discusión que tuvieron sobre el césped durante la victoria frente a Canadá (1-0) Kevin de Bruyne y Toby Alderweireld al asegurar que “no hay que buscar problemas cuando no los hay”.

“No creo que haya buscar problemas cuando no los hay. Tenemos jugadores con muchísima experiencia. Tenemos que contrarrestar lo que haga el adversario, claro, pero no hay ningún problema. Tenemos jugadores que son ganadores y quieren hacerlo bien. No hay ningún problema”, dijo el técnico en rueda de prensa.

El técnico español no descartó del todo a Romelu Lukaku, pero sí comentó que sus posibilidades de jugar frente a Marruecos este domingo (16:00 hora local, -3 GMT) son escasas.

“Con Lukaku tenemos que ver cómo avanza. Va progresando muy bien. Las señales son buenas, pero veremos cómo reacciona en el próximo entrenamiento. No espero que juegue mañana, a no ser que hoy entrene muy muy bien, pero no en el once titular”, explicó.

Roberto Martínez elogió al meta madridista Thibaut Courtois, que fue decisivo en la victoria contra Canadá:

“Sin duda. Iría más lejos. Es la primera vez que he visto a un portero ganar el premio a mejor jugador en semifinales y final de Champions. Nunca había visto a un portero ser tan decisivo para ganar un gran torneo. Cuando paró el penalti contra Canadá fue clave. Fue el mejor en 2018 y ahora ha crecido todavía más”, declaró.

Además, se mostró muy crítico de nuevo con el inicio de su equipo frente a Canadá a la vez que no quiso ponerse techo, de momento.

“Como entrenador, no hablas de opciones. Es todo un proceso. Nuestra primera parte contra Canadá estuvo muy por debajo del nivel que tenemos que mostrar sobre el terreno de juego. Tenemos ganas de jugar mañana, hay mucha relación emocional con Marruecos. Es verdad que tenemos jugadores de mucha experiencia y luego un grupo de jugadores en los que confiamos, pero sin experiencia en el Mundial. No podemos saber lo buenos que podemos ser, lo veremos cuando acabemos la fase de grupos”, dijo.

“La principal diferencia respecto a 2018 es que ahora el equipo está preparado para asumir riesgos, para llevarse la victoria. Luego está el formato del torneo, llegamos al partido con cinco entrenamientos, no es una excusa porque estamos todos igual, pero por eso vimos a equipos que tenían el control del partido, luego se les fue… esto irá cambiando a lo largo del torneo. Los campos y sedes de entrenamiento que tenemos son fantásticos, y los equipos irán mejorando a lo largo del torneo”, completó.

El técnico español ponderó la victoria 7-0 de España, posible rival de Bélgica en octavos de final, contra Costa Rica.

“No es fácil marcar siete goles. No hay ningún partido fácil y la competitividad en este torneo es mayor porque hay menos tiempo de preparación. Como siempre, España es una de las favoritas porque ya ha ganado y tiene esa mentalidad ganadora”, valoró.

Roberto Martínez analizó también a la selección marroquí con la que se enfrentan este domingo.

“Tienen muchos puntos fuertes. Tienen las cosas claras y saben lo que hacen. Son buenos en el uno contra uno, los laterales suben muy bien… y tienen el justo equilibrio entre una defensa muy estructurada y un gran centro del campo. Su seleccionador les transmite confianza y nos van a plantar cara, sin duda”, dijo.