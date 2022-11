Hazard, sobre el gesto de Alemania: "Hubiera sido mejor no hacerlo y ganar"

El jugador del Real Madrid ha hablado sobre el gesto de taparse la boca de la selección alemana "Yo no estoy aquí para enviar un mensaje político", ha asegurado

Eden Hazard sigue siendo tendencia. El jugador del Real Madrid, muy criticado por sus actuaciones tanto en el equipo blanco como en la selección, ha sido noticia no por lo que haya hecho en los terrenos de juego, sino por unas palabras sobre el gesto viral de Alemania tapándose la boca antes del partido contra Japón.

Bélgica era una de las selecciones que tuvieron que renunciar al brazalete 'One Love' por las duras sanciones que imponía la FIFA. El capitán de la selección ha hablado al respecto. "No me siento cómodo hablando de eso porque estoy aquí para jugar al fútbol. Nos condicionaron un poco con la amenaza de sanción. No quería comenzar el partido con una tarjeta amarilla, habría sido un problema para el resto del torneo".

Sin embargo, Hazard ha sorprendido a todos cuando ha sido preguntado por el famoso gesto de los jugadores de la 'Mannschaft'. "Hubiera sido mejor no hacerlo y ganar. Estamos aquí para jugar al fútbol. Yo no estoy aquí para enviar un mensaje político. Queremos estar centrados en el fútbol".

Estas declaraciones vienen después de una oleada de críticas a la FIFA y de varios mensajes de personas públicas sobre la polémica decisión de los brazaletes.