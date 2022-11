Así es 'Al Rihla', el balón del Mundial de Qatar 2022

Al Rihla, 'el viaje' de Adidas para crear el balón del Mundial de Qatar 2022 ¿Cómo es?, ¿qué diseño tiene?, ¿de qué marca es? Todas lo que necesitas saber sobre el balón

El nuevo balón del Mundial, con el que se jugará en Qatar, ha sido diseñado, otra vez, por Adidas. La marca alemana se ha encargado de crear el balón de las últimas catorce ediciones de la máxima competición a nivel mundial.

El balón se llama 'Al Rihla', lo que significa 'el viaje', y es el primer balón fabricado únicamente con pegamentos y tintas acuosos. Será de color blanco, pero incorporará algunos destellos en azul, amarillo y rojo.

32 teams. 1 ball to make their dreams a reality ⚽



Introducing Al Rihla, the #OfficialMatchBall of the 2022 #WorldCup



The countdown to Qatar starts now#Qatar2022 | @adidasfootball pic.twitter.com/LauuuVSO8h