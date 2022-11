Pedri: "¿Ser la estrella? Eso es una mochila de todo el equipo"

El centrocampista del Barça tira balones fuera cuando le preguntan sobre su importancia en la Selección Pedri, como han hecho Azpilicueta y Ferran Torres en esta concentración, prima por encima de todo el colectivo

La selección española confía en el colectivo para llegar lo más lejos posible a este Mundial de Qatar. Ferran Torres no se cansó de decir en la rueda de prensa de ayer que lo que primaba en este equipo era precisamente eso, el equipo. Ahora Pedri ha vuelto a ensalzar la figura del colectivo.

No hay nadie por encima del resto, ni siquiera Pedri, que está llamado a ser ya uno de los líderes de la Roja. En declaraciones ante los medios, el centrocampista del Barça indicó que no le pesa tener esa importancia en los esquemas de Luis Enrique. Sabe que el equipo va por delante.

"¿Responsabilidad de ser la estrella? Esa mochila la tiene todo el equipo. No me siento presionado. Simplemente hago lo que me pide el míster", indicó un Pedri que no se ve por encima del resto de jugadores de la Selección.

Sobre el Luis Enrique 'streamer', el centrocampista aseguró que "siempre lo intento ver, me río mucho con sus respuestas. Es espontáneo. Es una faceta que le gusta y si él disfruta nosotros también".