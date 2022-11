Deulofeu: "Gavi, Araujo, Pedri, Ansu... eso es otro nivel”

El futbolista del Udinese, canterano blaugrana, alucina con cómo están gestionando su llegada al Camp Nou los jóvenes del Barça "Estoy más que preparado para volver a la selección", asegura el de Riudarenes, que se marca el objetivo de la Nations League

Gerard Deulofeu, futbolista del Udinese e internacional español (es uno de los jugadores con más partidos en la Sub-21 de la historia), atiende a SPORT a pocos días del inicio del Mundial de Qatar para hablar de todo: su pasado en el Barça, su presente en Italia, su esperanza futura de volver a trabajar con Luis Enrique, al que admira, en la selección española y, también, su momento vital. El de Riudarenes temió lo peor el pasado fin de semana tras torcerse la rodilla en el encuentro de su equipo ante el Nápoles, pero, afortunadamente, todo quedó en un susto.

¿Qué le pasó por la cabeza cuando notó que su rodilla se torcía?

Pensé en la tercera operación de mi rodilla derecha y se me cayó un poco el mundo encima. Pero quiero explicar que esta vez me he salvado de una lesión importante por cómo estoy física y mentalmente. No me rompo la rodilla por lo fuerte que tengo la pierna, el cuádriceps, el glúteo. El nivel mental y físico me ha salvado de una importante.

¿Por el trabajo con Regenera?

Está claro que Regenera es mi equipo de trabajo y tienen un porcentaje muy alto de mi rendimiento, pero en ese momento se dio todo para que yo haya podido salvarme. Recuerdo que fue exactamente igual que la que me hice con Van Dijk. Lo que allí no tenía preparada la pierna. Esta vez lo tenía todo correcto, mente y físico.

¿Por qué dice lo de la mente?

A nivel mental tú tienes toda tu vida personal y profesional alineada, vas feliz al campo y tu sistema nervioso está en paz. Me lo estaba pasando bien. Si hubiera estado frustrado, enfadado, con problemas personales y tal, podría haber sido diferente.

¿En serio?

Sí, porque las lesiones no son solo físicas. Lo físico es la consecuencia, si vas a la raíz de la lesión. Siempre proviene de alguna cosa, no solo de la misma acción del partido, sino de que tienes un problema en casa, en el vestuario, de que tu cabeza no funciona igual... Y a partir de aquí tu cuerpo hace diferentes movimientos que te provocan la lesión.

En las anteriores no estaba satisfecho.

Muy probablemente.

¿Para cuánto tiene?

Si todo sale bien, entre quince y 25 días lo tenemos. Que se haya quedado es esto es una alegría. Creo, por cómo estoy, que me recuperaré rapidísimo.

Ahora tiene tiempo con el Mundial.

No hay prisa.

Deulofeu, lesionado | TWITTER

¿Cuesta parar en seco?

Sí que está bien que estos diez o doce días pueda disfrutar de la familia, descansar el cuerpo porque luego viene un calendario guapo… y el resto de días tendremos que ponernos muy bien físicamente y jugar los fines de semana partidos no oficiales para que cuando vengan los del Mundial estés bien preparado. Si no te pasarán por encima.

Estuvo a punto de ir a Rusia 2018 y se lesionó...

Recuerdo que, sobre todo, estaba yendo desde marzo de 2017 hasta casi noviembre. Y bueno, estuve en el Barça, no jugaba, volví al Watford y tuve la fractura de estrés en el quinto metatarsiano. El mensaje de Julen fue que estaba entre los candidatos y que había sido una pena. Pero sí, llegó la lesión antes del Mundial. Pero bueno, ya está.

Tiene 28 años. ¿Le ha pasado el tren de la selección siendo tan joven?

No, por este tiempo que llevo jugando, por el incio de temporada, tenia esperanzas, está claro, de ir a la selección, de estar en la lista. ¿Por qué? porque me siento preparado para ir a la selección. Confío mucho en mi mismo. Sí que es verdad que hay mucha competitividad y tenemos una selección muy bonita de jugadores muy jóvenes. Pero en mi caso estoy más que preparado por si llega el momento.

¿El objetivo es jugar la Final Four de la Nations League?

Sí, claro que sí. Puede ser uno de los objetivos. Creo que continuaré haciendo una gran temporada y está claro que para la lista de marzo espero estar ahí.

Con Luis Enrique se decía que hubo fricción.

No hemos tenido nada.

¿No?

Todo es inventado. Durante la pretemporada decidí salir conjuntamente con él porque había un nivel en el Barça ante el que yo, en aquel momento, no estaba preparado. Pero acabamos muy bien y todo ha sido inventado.

¿Qué opciones ve para España en el Mundial de Qatar? Es un equipo que suele crecerse en las grandes citas.

Me gusta escuchar esto porque es una de las cosas que llevo pensando. Vamos a valorar a la selección tras el Mundial porque hasta ahora lo que hemos visto es un gran grupo que ha sacado muy buenos resultados: semifinal Eurocopa, Final Nations League, clasificado para el Mundial, clasificado para la Nations... ¿Qué podemos pedir más? Escucho muchas cosas, pero hay que valorar después del Mundial porque, a día de hoy, lo único que puedes decir es que se han hecho cosas muy bonitas durante la época de Luis Enrique.

Ha quedado claro que no cierra la puerta a la selección española.

Nunca. Al revés, ¿como voy a cerrarme la puerta de la selección? Para mí ir a la selección española es lo máximo, representar a tu país, poder hacer un gol con tu país y disfrutar de la calidad de los jugadores y personas que hay es lo máximo.

¿Cómo ve el futuro?

No veo el futuro ahora mismo. Me preparo mental y físicamente para todos estos partidos que vienen, pero no hago suposiciones de próximos equipos… He aprendido que hay que vivir el presente de una manera muy bonita, disfrutar, valorar.. Las dos lesiones de rodilla me han hecho valorar mucho mi vida y todo lo que he podido disfrutar. De suposiciones de nuevos equipos, nuevos contratos y objetivos, nada. Me centro en el presente y en disfrutar del Udinese, que estamos haciendo un año maravilloso.

Se le ve feliz y muy maduro.

Cien por cien es mi mejor momento. No tengo ninguna duda y creo que mis siguientes años serán los mejores. Cuando tienes 28 años y estás en un estado así y vas creciendo, lo único que pueden pasar son cosas bonitas.

Deulofeu cumple su tercera temporada en el Udinese | AFP

¿Cómo ve el Gerard Deulofeu de hoy ve al Gerard Deulofeu de hace diez años y jugaba en el Barça?

Ve que es un chico muy joven, muy irregular, que para triunfar como todo el mundo esperaba se necesita estar a otro nivel mental y físico, conocer tu entorno, conocer el Camp Nou. Era imposible tal y como estaba que triunfase. Pero lo entiendo perfectamente, era muy joven, salía del Barça B y todo era muy bonito. No tuve las herramientas, el control de toda aquella época. Es totalmente normal por la edad que tenía.

¿Casos como Gavi o Pedri son excepciones?

Es otro nivel lo que estamos viendo ahora. Gavi, Pedri, Ansu, Araujo… Un auténtico escándalo ver cómo chicos tan jóvenes tienen un nivel tan grande para controlar el entorno, dar nivel al Barça. Sí que es verdad que son dos épocas diferentes. Ahora el _Barça está en transición y yo estaba en una época distinta. El Barça era un Barça ganador y ahora mismo está en transición, no es ganador. Pero yo le doy mucho valor a lo que están haciendo los jóvenes y espero que lo sigan haciendo.

¿Por qué?

Porque la diferencia la hace el continuar haciéndolo, el seguir estando muchos años en el Barça y, sobre todo, al nivel que el Barça te pide.