Este es el once de los octavos del Mundial

Gonçalo Ramos, Livakovic o Saïss se cuelan en el once ideal de los octavos Mbappé, Messi y Bellingham siguen acumulando méritos partido tras partido

La goleada mayúscula de Portugal a Suiza puso fin a unos octavos de final que no nos han deparado tampoco grandísimas sorpresas más allá del batacazo de España ante Marruecos en los penaltis. Salvo la caída del combinado dirigido por Luis Enrique, se han quedado las mejores selecciones en estos cuartos de final. Algunas tuvieron que sudar como Croacia, pero otras como la propia Portugal, Brasil o Inglaterra pasaron sobradas.

Con los octavos ya finalizados, llega el momento de hacer el once ideal de la ronda. Livakovic, parando tres penaltis en la pena máxima ante Japón, Saïss, siendo un puntal en el eje defensivo de la sorprendente Marruecos y Shaw, indiscutible en el lateral zurdo de Inglaterra, se cuelan en una formación donde siguen apareciendo los Messi, Mbappé y compañía. Siguen empeñados en llevar el trofeo para su país. Vamos con el once:

Dominik Livakovic

Croacia sufrió más de la cuenta para pasar ante Japón, pero suerte tuvo de tener a Livakovic bajo palos. El meta del Dinamo de Zagreb fue clave en el triunfo croata atajando hasta tres penas máximas en la 'lotería' de los penaltis. Se mostró segurísimo durante todo el partido y, además, se convirtió en héroe cuando Japón ya olía los cuartos.

Denzel Dumfries

Dos asistencias y un gol ya son méritos de sobras como para colarse en un once ideal, pero si además lo hace un carrilero diestro la actuación coge tintes extraordinarios. El neerlandés se marcó un partidazo ante Estados Unidos. Dio el primero y el segundo de su selección y mató el partido anotando el tercero. Dumfries es un puñal en el costado diestro, una máquina de subir y bajar la banda.

Pepe

Los años no parecen afectarle a un central de época. A sus 39 años, Pepe sigue demostrando que está para competir al mejor nivel y no le tiembla el pulso ningún escenario. Ante Suiza se mostró fiable como pocos en defensa y a su notable actuación le añadió el tanto del 2-0 que abría brecha para Portugal. Sigue siendo titularísimo para Fernando Santos y un seguro de vida atrás.

Romain Saïss

Si Marruecos tan solo ha encajado un tanto en los cuatro partidos del Mundial que lleva disputados es porque tiene a un enorme portero como Bono y, también, un sistema defensivo impecable. Regragui ha logrado construir un bloque muy sólido que apenas concede y que anula al rival.

Y todo bloque necesita de un líder. Ese no es otro que Romain Saïss. El excentral del Wolverhampton es el gran mariscal de la zaga marroquí y lo volvió a demostrar ante España. Lideró al equipo desde atrás y acabó exhausto después de haber repelido todo lo que se acercaba por el área.

Luke Shaw

No llenará portadas como Kane, Saka, Rashford, Foden, Bellingham y compañía, pero está siendo muy importante en la enorme Inglaterra que estamos viendo en este Mundial. Tras Leo Messi, es el jugador que más pases progresivos ha dado en este Mundial (28) y clave tanto en defensa como en ataque. En Old Trafford no arranca, pero con Southgate Luke Shaw es otro. Se encuentra cómodo cuando se suma y tiene una gran conexión tanto con Foden como con Rashford.

Sofyan Amrabat

El coche escoba que todo lo barre en Marruecos. No hay jugada ofensiva del rival que no deba pasar por su 'peaje'. Ante España, otro clínic del pivote de la Fiorentina, que se mostró omnipresente en los más de 120 minutos que duró el partido. No regaló una carrera, no rehuyó ninguna disputa y, a su valiosísimo trabajo oscuro, le sumó un gran criterio en la construcción del juego. Es el pilar de Marruecos en el centro del campo, el que sostiene la libertad de los de arriba.

Jude Bellingham

El Mundial del inglés está siendo una cosa muy seria. Lo hace prácticamente todo en el centro del campo y encima lo hace bien. Defiende cuando toca cerca del pivote, tiene la capacidad para liderar las contras cuando toca correr, pisa área propia y rival en una misma jugada con su zancada poderosa... Bellingham volvió a ser decisivo en el Inglaterra - Senegal, sobre todo cuando le dejaban correr. Ahí es casi imparable sumándose al ataque. Dio el 1-0 a Henderson.

Raphinha

No anotó en la goleada de Brasil ante Corea del Sur, pero surtió de balones a sus compañeros de ataque para que pudieran lucirse. Intervino en casi todas las jugadas de peligro de la 'Canarinha' y se mostró especialmente activo desde el costado diestro. Desequilibrio con el regate y, sobre todo, con el pase.

Leo Messi

Cuarto partido de Argentina y cuarto partido donde Messi volvió a ser el mejor de la Albiceleste. El crack rosarino se volvió a echar el equipo a la espalda y fue clave con uno de los dos tantos del partido ante Australia.

Anotó el primero, el que abría la lata y enseñaba el camino del triunfo a los suyos, con un disparo 'made in Messi': ajustado al palo e imposible para Ryan. Tras el tanto, más liderazgo, surtiendo de balones a todo el frente de ataque. Pudo dar un par de asistencias, pero Lautaro no anduvo fino cara a puerta.

Kylian Mbappé

Otra exhibición del francés y ya van unas cuantas en Qatar. Sirvió el primero a Giroud con una asistencia de lujo en el área para desatascar el partido y luego se sirvió de dos latigazos para matarlo. Primero a la escuadra izquierda y luego a la escuadra derecha.

Mbappé es todo desequilibrio en Francia, un dolor de cabeza constante para la zaga rival. Polonia lo sufrió en sus propias carnes en los octavos. Peleó el resultado, pero se rindió a la evidencia y a un Mbappé que tiene el Mundial entre ceja y ceja.

Gonçalo Ramos

Fue la gran sorpresa del once de Fernando Santos ante Suiza. El seleccionador decidió dejar fuera a Cristiano Ronaldo y meter a Gonçalo Ramos en la posición de '9' y la receta no le pudo salir mejor. Bastaron once minutos de partido para saber que el técnico había acertado de pleno.

A los once minutos el delantero del Benfica ya había puesto el balón en la escuadra izquierda para abrir la lata para Portugal. Luego, buenos movimientos, buena química con el resto de sus compañeros y gol, más gol. El jovencísimo '9' anotó un doblete en la segunda mitad para firmar el 'hat trick' y llevarse el balón a casa. Actuación soberbia.