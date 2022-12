El 'guiño' de Achraf a Sergio Ramos en su celebración tras eliminar a España... ¿Y a Luis Enrique?

El jugador de Marruecos fue el verdugo de la selección española en la tanda de penaltis y lo festejó de una manera muy peculiar Achraf Hakimi imitó el gesto de un pingüino tras convertir la pena máxima y clasificar a su equipo a los cuartos de final, una celebración que ya ha hecho con Ramos en el PSG

Achraf fue el héroe de la selección marroquí tras anotar el penalti definitivo que envió a Marruecos a cuartos de final del mundial de Qatar, y lo celebró de una manera muy particular: imitó el andar de un pingüino, una celebración que ya ha hecho en el PSG con Sergio Ramos en la Ligue 1.

El lateral convirtió el cuarto y definitivo penal en una tanda donde la selección española no fue capaz de convertir ninguno de los tres lanzamientos desde la pena máxima, con una actuación sublime de Bono , portero del combinado marroquí que ya es historia de su país.

Hakimi celebró el gol de penalti imitando el gesto de un pingüino, una celebración que él y Sergio Ramos, compañero del PSG, ya hicieron en un partido de la liga francesa. Cabe recordar que Achraf, tras hacerse pública la no convocatoria de Ramos para la selección española en el mundial de Qatar, tuiteó lo siguiente: "Ramos es el mejor defensa del mundo".

Sergio Ramos Best defend in the world 👏🏽