¿Por qué todo el mundo habla de Enzo Fernández? Así es el jugador de moda de Argentina

El futbolista seguido por Barça y Madrid se ha convirtiendo en un pilar inesperado de la Argentina de Scaloni Con 15 años le escribió una carta a Messi, explotó en el River de Gallardo y en el Benfica ha sido comparado con Zidane

Enzo Fernández (Benfica, 21 años) está siendo junto a Julián Álvarez la gran irrupción de Argentina en el Mundial. Ninguno partía como titular pero con su rendimiento han sacudir un once que, con la salvedad del lesionado Lo Celso, tenía que parecerse mucho al que logro la Copa América.

La trayectoria de Enzo no es distinta a la de muchos futbolistas de éxito que tuvieron que pasar por dificultades. La de un jugador al que le costó encontrar su sitio en las inferiores y el primer equipo pero que, una vez explotó, empezó una carrera fulgurante. En su caso el clic llegó en el River de Gallardo tras regresar de una cesión al Defensa y Justicia. Enzo solo necesitó una temporada de éxito en River para fichar por el Benfica, donde fue comparado incluso con Zidane. Una comparación exagerada pero que explica el tipo de futbolista que han descubierto en Portugal.

Un centrocampista dinámico que tiene una relación especial con el juego. Recientemente Agüero destacó en ESPN la agresividad de sus pases. "Me gusta mucho de Enzo que no hace la posesión lenta, él agarra la pelota y ya busca segunda línea de pase. No lo hace lento, trata de jugar rápido, trata de sorprender rápido y está bueno. Este pibe hace todos los días aductores porque cansa, nunca entrega cortito, este pibe tiene el aductor de hierro".

Enzo Fernández anotaba el 2-0 de Argentina ante México | SPORT TV

También Messi ha elogiado estos días su adaptación al grupo y su importancia en el juego del equipo. Scaloni ya le dio la titularidad ante Polonia tras ser decisivo saliendo desde el banquillo ante México. Ese día marcó el segundo tanto de su selección, demostrando que puede ser un interior con mucha llegada.

En el último encuentro tuvo que ser más conservador, porque le tocó jugar de mediocentro pero su visión de juego fue clave para mejorar el juego de la selección. Los que conocen a Enzo no están sorprendido de su irrupción mundial: desde pequeño ha destacado por su personalidad. Un carácter forjado desde sus comienzos en el fútbol, el sobrepeso le jugaba en contra, que ha mostrado en todos los equipos donde ha estado.

También cuando tenía 15 años y se atrevió con una carta pública a Messi en Facebook para que se replanteara su adiós definitivo de la selección. "Cómo te vamos a convencer nosotros que somos unos muertos. Como te vamos a convencer nosotros que en nuestra vida tuvimos el 1% de presión que tenes en tus hombros, que te levantás a la mañana y te mirás al espejo y sabes que una multitud de más de 40 millones de habitantes no solamente quieren que hagas las cosas perfectas, sino que ridículamente se ha impuesto que pueden exigírtelas", empezaba diciendo", empezaba diciendo. "Hace lo que vos quieras Lionel, pero por favor pensá en quedarte. Pero quedate para divertirte, que es lo que esta gente te ha quitado".

Enzo ya hablaba de divertirse entonces, de alejar el foco de la presión, a pesar de vestir la camiseta que pesa más del mundo. Ahora se divierten y sufren juntos con Argentina, una selección que parece que juegue para salvar a un país.