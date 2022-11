Memphis, la gran duda para el debut contra Senegal

Van Gaal sabe que difícilmente podrá contar con Memphis Depay, al menos de inicio, en el primer duelo mundialista por sus problemas físicos Van Gaal indicó tras ofrecer la convocatoria que será suplente en el primer partido de la 'Oranje'

A falta de cuatro días para su debut en el Mundial de Qatar, Países Bajos no sabe si podrá contar en el primer encuentro con su máxima estrella, el azulgrana Memphis Depay. El atacante lleva más de dos meses sin jugar debido a una lesión en el tendón de la corva; pese a ello, el seleccionador de la ‘Oranje’ Louis Van Gaal no dudó en citarlo. “Memphis está médicamente en forma. Podría estar en el banquillo contra Senegal (...) Siempre he dicho que dejo un hueco abierto para Memphis, al igual que con Frenkie de Jong”, aseguró tras ofrecer la lista de convocados para la cita mundialista.

Memphis se ha perdido hasta 13 partidos, uno de ellos con su selección: no estuvo en la última jornada de la Nations League, encuentro en el que los Países Bajos vencieron a Bélgica por la mínima.

A pesar de sus declaraciones tras ofrecer la lista de convocados en las que indicaba que Depay “podría estar en el banquillo contra Senegal”, Louis van Gaal no quiso hablar todavía sobre el encuentro ante los ‘Leones de Teranga’ en su primera comparecencia de prensa en tierras qataríes. “No quiero pensar en ello todavía”, dijo, con lo que la presencia de Depay en el primer duelo mundialista de la ‘Oranje’ sigue siendo una incógnita.

Memphis afronta su segunda Copa del Mundo. El azulgrana ya estuvo en la de 2014, celebrada en Brasil, competición en la que los Países Bajos cayeron contra Argentina por penaltis. En esa ocasión, el azulgrana jugó 176 minutos en cuatro partidos y anotó dos goles. Tras un inicio de temporada marcado por sus problemas físicos, Depay quiere demostrar su potencial en Qatar. Aunque está por ver si podrá hacerlo desde el primer día.