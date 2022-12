Marruecos protesta ante la FIFA por el arbitraje de la semifinal contra Francia

La selección magrebí quedó eliminada al caer 2-0 contra el equipo de Didier Deschamps Los marroquíes argumentan que el árbitro del partido no les pitó "dos penaltis evidentes"

Francia se encargó de despertar a Marruecos de su idílico sueño mundialista. El 2-0 en Jor acabó con las aspiraciones marroquíes en la Copa del Mundo y dieron el pase a Francia a su cuarta final de los últimos siete Mundiales. A pesar de mostrarse combativa, los goles de Theo Hernández y Kolo Muani fueron una losa demasiado pesada para el combinado magrebí. Sin embargo, en el país africano no han quedado satisfechos con el resultado, ya no por lo deportivo, sino por la actuación del árbitro durante el encuentro.

La Real Federación de Fútbol de Marruecos (FRMF) ha presentado una queja formal ante la FIFA por la labor del colegiado mexicano César Ramos. "La FRMF ha enviado una carta al órgano competente en la que se exponen las situaciones arbitrales que privaron a nuestra selección de dos penaltis indiscutibles, a juicio de varios especialistas en arbitraje", explica la federación marroquí. La queja está motivada por una acción entre Sofiane Boufal y Theo Hernández, en la que los africanos exigieron penalti y la decisión de Ramos fue amonestar al centrocampista marroquí.

También se hace eco de otra presunta falta de Tchouameni contra Youssef En-Nesyri en el área, que no fue señalada por el colegiado "ni revisada por el VAR". Sobre el videoarbitraje también tuvo palabras la FRMF. "Estamos sorprendidos de que la sala del VAR no haya intervenido ni haya alertado de las faltas. La Real Federación Marroquí de Fútbol afirma que no dudará en defender los derechos de nuestra selección, pidiendo equidad en la adopción de las medidas necesarias ante la injusticia arbitral practicada a la selección marroquí en su partido contra la selección francesa", denuncia el comunicado oficial del órgano rector del fútbol del país.