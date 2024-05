Mutua Madrid Open: Partidos y orden de juego de hoy, viernes 3 de mayo

El Mutua Madrid Open llega a su recta final. Este viernes se disputan algunas semifinales del torneo. Tras la eliminación de Alcaraz y Nadal, la representación española en estas semifinales estará en los dobles. Será por parte de la pareja española entre Bucsa y Sorribes en el cuadro femenino, y Granollers con el argentino Zeballos en el masculino.

Los duelos del día de hoy darán a conocer a los finalistas del cuadro individual masculino, y tanto masculino como femenino de los dobles. La final del cuadro masculino saldrá del ganador entre el duelo de Taylor Fritz y Andrey Rublev y por el vencedor en el encuentro entre Jiri Lehecka y Felix Auger-Aliassime.

PISTA MANOLO SANTANA

A las 13:00 horas: Su-Wei Hsieh y Elise Mertens (BEL/TPE,1) vs Barbora Krejcikova y Laura Siegemund (RCH,ALE,6).

No antes de las 16:00: Taylor Fritz (USA,12) vs Andrey Rublev (RUS,7).

No antes de las 20:00 hora local: Felix Auger-Aliassime (CAN) vs Jiri Lehecka (RCH,30).

Último encuentro: Cristina Bucsa y Sara Sorribes (ESP/ESP) vs Anastasia Pavlyuchenkova y Anastasia Potapova.

PISTA ARANTXA SÁNCHEZ

Desde las 14:30 hora local: Sebastian Korda y Jordan Thompson (USA/AUS) vs Jamie Murray y Michael Venus (GBR/NZL,11).

No antes de las 18:00: Ariel Behar y Adam Pavlasek (URU/RCH) vs Marcel Granollers y Horacio Zeballos (ESP/ARG,2).

En SPORT te contaremos todas las novedades de los enfrentamientos de este viernes y del Mutua Madrid Open.