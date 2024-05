El Leverkusen de Xabi Alonso puede dejar fuera del bombo 1 de la Champions al Barça

El Barça deberá tener un ojo puesto en la Europa League para saber en qué condiciones empezará la siguiente Champions. Y es que la mejor competición europea de clubes cambiará para siempre el curso que viene, uno de los cambios más destacados será la manera en la cual se decide en que bombo está cada equipo.

Hasta esta temporada el bombo 1 (donde están los equipos más potentes) se reservaba a los campeones de las principales ligas, al ganador de la Champions League anterior y al de la Europa League. En esta 'nueva Copa de Europa' los botes se decidirán puramente por el coeficiente UEFA de las últimas cinco campañas. Cada bombo estará compuesto de nueve equipos.

El Barça es el 12º con más coeficiente

La participación del FC Barcelona en las últimas cinco ediciones no ha sido muy buena. Dos veces eliminado en fase de grupos, dos en cuartos, una en octavos y sin llegar lejos en Europa League, han provocado que los azulgranas estén actualmente en el puesto 12 con 91,000 puntos. Por suerte para los de Xavi, tres conjuntos que están por delante no tienen asegurada su participación en la siguiente Champions: Manchester United, Chelsea y Roma. Por lo tanto, los culés entrarían como el noveno equipo del bombo 1 ahora mismo.

Pero el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, el equipo de moda en Europa, sigue muy de cerca los culés con 88,000 puntos. Los alemanes siguen vivos en Europa League, de hecho, ganaron la ida de las semifinales por 2-0 ante la Roma. La UEFA otorga dos puntos por cada victoria, uno por empate y uno por pasar de ronda, por lo que si el equipo de la aspirina gana la vuelta, ya habrían empatado los puntos del Barça y serían equipo del bombo 1 por haber ganado su liga.

Otra opción que tiene el Barça de quedar fuera del primer bombo sería que la Roma se clasificase vía Serie A o ganando la Europa League a la siguiente Champions. La liga italiana tendrá cinco cupos el año que viene para la Copa de Europa y actualmente los romanos están quintos. A falta de cuatro partidos, si certifican la quinta posición serán equipo del bombo 1 por encima del Barça y el Leverkusen.

El Leverkusen superó a la Roma en la ida de las semifinales de la Europa League / EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

Los bombos no afectan tanto como en el pasado

Hasta este curso la Champions empezaba con una fase de grupos con un equipo de cada bombo, por lo que no estar en el primero te complicaba las cosas. Pero a partir de ahora, cada equipo se enfrentará a ocho equipos diferentes, dos de cada bombo, así que estando o no en el bombo 1, te enfrentarás contra dos 'cocos' sí o sí.

Los azulgranas se enfrentaron al Bayern en fase de grupos de la Champions 2022/23 / SPORT/ Agencias

La única diferencia para los azulgranas, sería que en el caso de terminar en el segundo bote, tendrían ocho posibles rivales del primero, a diferencia de los siete que tendrían si entran en el uno. Por tanto, estar en el bombo 2 no sería un desastre para los de Xavi, ya solo varía en el número de posibles rivales.