La increíble historia del portero de Países Bajos: estuvo a punto de retirarse hasta en dos ocasiones

Andries Noppert sumó su primer partido internacional justo en el debut de su equipo en el Mundial Su esposa lo intentó convencer de dejar el fútbol y hacerse policía

Países Bajos inició su aventura mundialista en Oriente Medio con victoria... y portería a cero. El equipo neerlandés superó (2-0) a una combativa Senegal en el debut de ambos en la Copa del Mundo. Uno de los temas que rodearon la actualidad de los europeos hasta el final fue el debate sobre quién sería el arquero de la selección. Louis Van Gaal mantuvo la incógnita hasta el último minuto y al final el elegido fue Andries Noppert, jugador del Heerenveen.

Además de la llamativa estatura del cancerbero (2,03 metros, lo que lo hace el futbolista más alto del Mundial), el jugador destaca por otros datos más de su carrera. Contra Senegal, Noppert sumó su primer partido con la camiseta 'oranje'. Es decir, debutó con su selección en una Copa del Mundo. Sin duda, algo llamativo. Aunque su competencia en la portería tampoco tenía mucha experiencia internacional. Van Gaal decidió llevar a Qatar a porteros con escazas internacionalidades, lo que alargó hasta el final el debate sobre quién debía ser titular. Los otros dos, Justin Bijlow, del Feyenoord (6 partidos con su selección) y Remko Pasveer, del Ajax (2 juegos con la absoluta), tampoco tenían mucho recorrido con su selección. "Si es por experiencia, debería haber traído a Cillessen", comentó Van Gaal al respecto.

Sobre hacer que Noppert tuviera su primera internacionalidad justo en un Mundial, el entrenador neerlandés confirmó que era "un riesgo". Al final le ha salido bien. "Por supuesto que es un riesgo, pero también puse a Van der Sar cuando tenía 19 años", se justificó el estratega. "Hacer mi debut en un Mundial es especial. Creo que sólo hay un entrenador que podría hacer algo así y es Van Gaal", comentó por su parte Noppert. "En Países Bajos todo el mundo se queja de que no tenemos porteros de calidad, pero sólo hay que ser valiente para dar una oportunidad a los jóvenes", añadió.

Estuvo cerca de dejar el fútbol para ser policía

Lo cierto es que, más allá de ese dato, hay otros detalles sobre su carrera que destaca Marca y que son dignos de mencionar. El portero, de 28 años, estuvo a punto de quedarse sin equipo hasta en dos ocasiones. La primera, en 2019 tras descender con el Foggia. La segunda, entre verano de 2020 y enero de 2021; período en el que dejó al Dordrecht y firmó con el Go Ahead Eagles. En ambas coyunturas consideró dejar el fútbol por consejos de su familia. "Mi mujer pensó que hacerme policía era una mejor opción para mí... pero yo no. Discutimos mucho sobre ello. Le dije que pelearía hasta el final. Me alegro de haberme escuchado a mí mismo", explicó el cancerbero.

A pesar de los descalabros en su carrera, Noppert ha seguido con su sueño de jugar al fútbol y ha aprovechado los obstáculos para demostrar su fuerza. "Si me meten 10 veces bajo tierra, tengo que levantarme 11 veces", comentó el futbolista. Al final, esa lucha "ha merecido la pena", como el mismo señala. Contó con la confianza de Van Gaal para defender la portería de su país en ese primer partido contra Senegal y apunta a ser titular el resto del torneo. "Hace unas semanas yo tampoco lo hubiera esperado... pero se ha hecho realidad", se sinceró el jugador del Heerenveen.