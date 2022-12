Al-Ghandour: "El arbitraje del España-Corea es de los mejores de mi vida"

"Claro que hubo errores, pero fueron de los árbitros asistentes sin que yo tuviera nada que ver", ha señalado Su arbitraje en cuartos de final del Mundial 2002 ante Corea del Sur fue muy polémico y decisivo

El árbitro del España-Corea de 2002, Gamal Al-Ghandour, ha salido a declarar que "ese fue uno de los mejores partidos que he dirigido como árbitro a lo largo de mi carrera". Su arbitraje fue muy polémico y criticado por sus controvertidas decisiones a favor de Corea. Se habló también de amaño por parte de la selección coreana, anfitriona en ese Mundial.

Sin embargo, el Al-Ghandour, que quedaría en la retina de todos los españoles, se ha mostrado contundente en sus declaraciones, culpando a los árbitros asistentes. "Claro que hubo errores, pero fueron de los árbitros asistentes sin que yo tuviera nada que ver. Las equivocaciones se produjeron por fueras de juego y balones más allá de la línea. Es difícil que un colegiado no haga caso a sus ayudantes".

La jugada más polémica fue un gol anulado a Morientes que, según el asistente, había salido por la línea de fondo. “Si el árbitro asistente de Trinidad y Tobago no hubiera levantado la bandera antes del gol de Morientes no habría hecho sonar mi silbato." Pero eso no fue todo, hubo varios fueras de juego inventados que le señalaron a la selección española. "Ya estuve con Movistar, una cadena de España, en 2018 después de muchos años de ataques. Y allí me confirmaron que los errores habían sido de los asistentes de Uganda y Trinidad y Tobago, no míos”, aseguró.