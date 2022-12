¿Cuántas selecciones han ganado el Mundial dos veces seguidas? El reto que afronta Francia

Se convertiría en la primera selección del siglo XXI en repetir la hazaña La temida 'maldición del Mundial' azotó a los últimos tres campeones y cayeron en la primera fase

Hasta ahora ninguna selección ha sido capaz de revalidar el título mundial en el siglo XXI. Las últimas tres campeonas sucumbieron y no pasaron de fase de grupos. Francia, por su parte, logró romper con la 'maldición del Mundial' y no solo pasó de ronda, si no que lo hizo como primera. Hoy, tiene una oportunidad de oro: vencer a Marruecos en semifinales para obtener la plaza de la final y batirse en duelo con Argentina para conseguir su tercera estrella. Con ello, sería el primer conjunto del siglo XXI en hacerlo.

La primera vez que defendían el trono fue en el Mundial de Corea y Japón 2002, después de lograr su primera estrella en Francia'98. Sin embargo, el sueño no duró demasiado, ya que cayeron eliminados en fase de grupos. La dificultad del torneo se torna evidente al darse cuenta de que ninguna selección ha sido capaz de ganar dos mundiales seguidos en lo que llevamos de siglo.

Francia no pudo hacerlo en 2002, pero es que tampoco fueron suficientes los esfuerzos de Brasil en 2006, que cayó en cuartos ante los galos; tampoco los de Italia en 2010, la Selección española en 2014 o Alemania en 2018 al renunciar al hito en fase de grupos.

Los 'bleus' serían el tercer combinado en hacer historia. Italia lo logró en primera instancia en 1938, al ganar su primera estrella en la edición anterior, en Italia 1934, y la segunda en hacerlo fue la condecorada Brasil, que repitió en Chile 1962, tras haber levantado su primer título mundialista en 1958.

Está claro que Francia tiene una cita con la historia. Pero para ello, primero deberá superar a la sorprendente Marruecos para poder disputarse su tercera estrella el próximo domingo en el Estadio Lusail, donde Argentina ya espera a su rival.