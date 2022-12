Gavi: "No tengo miedo a nada en un campo"

El centrocampista azulgrana habló para MARCA antes de disputar los octavos de final del Mundial ante Marruecos "Nos vamos a dejar la vida en cada partido"

Pablo Páez Gavira, 'Gavi', se encuentra en el momento más dulce de su carrera. Tras hacerse con los premios 'Golden Boy' y 'Kopa', el centrocampista azulgrana es indiscutible para Luis Enrique en el Mundial de Qatar. Habló para MARCA antes de disputar los octavos de final ante Marruecos.

La derrota ante Japón

"No fue sencillo al principio. Queríamos ganar, ser primeros y continuar con las buenas sensaciones. El míster nos había advertido de que era el partido más difícil, que daba igual lo que oyéramos, que tuviésemos eso claro. Y así fue. Luego pasaron las horas y comenzamos a ver las cosas de otra manera. Estamos en octavos y hay selecciones buenísimas que no lo han podido lograr. Por eso tenemos que pensar de verdad que la presión es un privilegio".

"Sabemos que nuestra manera de jugar siempre va a ser la misma. Lo que pasó es que dejamos de hacerlo, de mover la pelota de lado a lado, de hacer lo que mejor sabemos hacer. Tenemos que aprender mucho de ese partido. Estoy seguro de que el grupo es maduro para hacerlo".

Su buen momento

"Trato de ser el siempre, sin más. Todo va muy rápido y me pasan cosas que no podía imaginar. Pero tengo mucha gente cerca de mí que me ayuda. Sé donde estoy, quién soy y de dónde vengo".

"Yo solo salgo a jugar al fútbol, a darlo todo en el campo. Es verdad que pese a mi edad no me arrugo, no tengo miedo a nada en un campo de fútbol, solo salgo a disfrutar y dejarlo todo. No concibo el fútbol de otra manera".

Luis Enrique

"¡Qué voy a decir! Me conoce desde hace mucho. Todo lo que pueda decir se quedará corto".

"Estoy de acuerdo con el míster cuando dice que el fútbol es un show, un espectáculo. Queremos que España se emocione con nosotros, que se sienta orgullosa del juego que hacemos. Ganar solo gana uno. Y nosotros lo vamos a intentar, pero el camino es muy importante y yo particularmente me siento muy orgulloso cuando la gente alaba el fútbol de España".