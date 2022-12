Deschamps les pone en aviso sobre Lewandowski

El seleccionador de Francia pide especial atención sobre el mejor futbolista polaco "El más mínimo balón puede ser peligroso", asegura el técnico sobre el blaugrana

Francia y Polonia se miden este domingo a las 16 horas en el Al Thumama Stadium en uno de los duelos de octavos de final del Mundial. Los galos se clasificaron como primeros de grupo y llegan como claros favoritos, mientras que los polacos lo hicieron como segundos y buscar dar la sorpresa ante uno de los favoritos al título. Deschamps, técnico de los 'Blue', avisó en la rueda de prensa previa sobre el gran peligro del conjunto que dirige Czeslaw Michniewicz: Robert Lewandowski.

Deschamps es consciente de que su selección parte como favorita para meterse en los cuartos de final del torneo, pero también de que no será nada sencillo y de que los polacos lo darán todo para evitarlo. En ese sentido, el técnico avisó a su plantilla del potencial que supone contar con un jugador como Lewandowski: "En este tipo de jugador hay que limitar su influencia. Utiliza muy bien su cuerpo. El más mínimo balón puede ser peligroso”. Eso sí, entiende que “no nos vamos a centrar en él”. Lo que no le gustó demasiado fue la comparativa con Mbappé:“Los dos estarán presentes. Por lo demás... Te dejo comparar si quieres comparar. Están entre los mejores del mundo, con diferentes calidades. No es el mismo registro. Estos son elementos muy importantes”.