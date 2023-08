Una trabajadora revela que denunció a Rubiales: "Sufrí humillaciones delante de jugadores"

Tamara Ramos, ex empleada de la AFE, desvela que sufrió acoso por parte del presidente de la RFEF Confiesa que recibía malos tratos constantes delante de futbolistas

Sigue el lío con Luis Rubiales. Después del desafortunado beso que protagonizó con Jenni Hermoso en la entrega de premios posterior a la final del Mundial femenino, son muchas las personalidades que se han mostrado indignadas por su comportamiento.

Por eso, la Real Federación Española de Fútbol ha anunciado la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria para este viernes. Luis Rubiales deberá dar explicaciones por el beso a Jenni Hermoso en la celebración del título conseguido por la selección en el Mundial Femenino.

Sin embargo, los problemas no paran de acumularse para el presidente de la Federación. Ya que según ha desvelado Telecinco, una trabajadora ya denunció a Rubiales diez años atrás por acoso en el trabajo.

En aquel entonces, Tamara Ramos trabajaba en la AFE, dónde Rubiales era el presidente. Y según ha comentado ella misma, "su actitud no le ha sorprendido en absoluto porque lo conoce desde hace muchísimos años y le sufrió".

Por esto mismo, ha afirmado que le denunció en su momento por acoso. "He sufrido humillaciones y palabras que no puedo repetir por parte de Rubiales, ha sido una barbaridad durante mucho tiempo", afirma. Además, añade que sufría estos comportamientos delante de futbolistas. "Delante de todos, con la sorna que tiene de reírse, me decía 'venga, ve, que has venido a ponerte las rodilleras", concluía.