¡Rubiales pide disculpas por el beso a Jenni Hermoso!

El presidente destaca en un video difundido por la RFEF que "seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer" Rubiales asegura que "no hubo ninguna mala fe", añadiendo de manera sorprendente: "Por ninguna de las dos partes"

Luis Rubiales ha pedido disculpas, pero de aquella manera, por la polémica de su inoportuno beso en los labios a Jenni Hermoso en la celebración tras ganar el Mundial femenino.

En un video hecho público por la RFEF, el presidente destaca: "Estamos ante un hecho histórico, uno de los días más felices del fútbol español. Campeonas del Mundo, pero hay un hecho que tengo que lamentar, lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo".

Así, sin nombrar directamente a la exblaugrana Jennifer Hermoso -es todo un gesto- añade que "existe una magnífica relación entre ambos, como con otras jugadoras, pero seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer".

Rubiales indica que "en un momento de maxima efusividad, sin mala intencion, sin mala fe, ocurrió lo que ocurrió, de manera muy espontánea, sin mala fe", pero añadiendo una coletilla increíble y dolorosa: "Por ninguna de las dos partes". Asombroso.

El máximo mandatario añade que "aquí -en la expedición- no se entendía la polémica, porque lo vimos como algo natural, sin mala fe, pero fuera se ha montado un revuelo importante. Si hay gente que se ha sentido dañada tengo que disculparme, no queda otra, y aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la RFEF, sobre todo en las celebraciones hay que tener mas cuidado".

Un perdón con la boca pequeña y con ese "si alguien se ha sentido dañado". De la peor especie.

Rubiales destacó que "después hay unas declaraciones por mi parte, al decir que es una idiotez, dentro no le hemos dado ninguna importancia. Quiero disculparme ante esas personas porque entiendo que, si desde fuera se ve de otra manera, tendrán sus motivos".

Por último, el presidente de la RFEF indicó: "Estoy apenado porque ante el mayor éxito de la historia del fútbol femenino español y uno de los mayores de nuestra historia, esto haya empañado la celebración. Hay que darle el mérito a estas mujeres, y al equipo que dirige Jorge Vilda, y estoy hay que celebrarlo por todo lo alto".