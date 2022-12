'Dibu' Martínez: "Desde el partido contra México todo son finales"

"No se puede creer el hermoso viaje que estamos haciendo, tras el primer partido se nos puso todo en contra", dijo el meta del Aston Villa Destacó a Messi: "Hay muchos entrenadores que dicen que Messi no corre, pero todos saben que cuando la agarra marca la diferencia

El portero de Argentina Emiliano 'Dibu' Martínez aseguró, tras acceder a la gran final, que Argentina está en condiciones de ganar la final del Mundial de Qatar contra cualquier rival porque vienen disputando finales desde el duelo contra México de la fase de grupos, en el que si perdían estaban eliminados.

"No se puede creer el hermoso viaje que estamos haciendo, tras el primer partido se nos puso todo en contra, pero jugamos con grandes equipos y estamos para más", señaló el jugador del Aston Villa.

"Ahora nos queda un partido, es una final. Venimos jugando finales desde el partido contra México, que si perdíamos nos íbamos para casa. Sufrimos en cada partido, nos meten goles al final de cada partido. Hoy sabíamos que si manteníamos el arco a cero pasábamos", afirmó.

El meta destacó la figura de Lionel Messi: "Hay muchos entrenadores que dicen que Messi no corre, pero todos saben que cuando la agarra marca la diferencia. Estamos muy orgullosos de tenerlo, es una ventaja". Pero no quiso entrar en comparaciones con Diego Maradona: "Que lo compare mi papá, yo no había nacido".

Martínez afirmó que Argentina "representa a Sudamérica" y dijo que "es una pena que otras naciones sudamericanas no lleguen más lejos".

El portero señaló que no tiene preferencia entre Francia o Marruecos como rival para la final.