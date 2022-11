Dembélé: "Siempre trato de divertirme..."

El delantero del FC Barcelona, Ousmane Dembélé, confía en poder lograr la tercera estrella para Francia También habló sobre su relación con Mbappé, del que comenta que es fácil entenderse con él dentro del campo

El delantero del FC Barcelona, Ousmane Dembélé, concentrado con la selección francesa en el Mundial de Qatar 2022, ha hablado sobre su situación en el combinado galo y su relación con sus compañeros en el torneo internacional en disputa, y también sobre las posibilidades de lograr la tercera estrella para Francia.

Dembélé pasó por los micrófonos del periodista Yassin Nfaoui para el medio Téléfoot.

“Este partido contra Dinamarca es quizás mi mejor partido de Azul. El míster me pide que siembre peligro, caos en defensa y yo trato de hacer ese papel” comentó el atacante.

“El entrenador (Didier Deschamps) siempre me dice que haga un esfuerzo defensivo. Es importante hacerlo, sobre todo en esta competición” resaltó el azulgrana.

"Pavard y Koundé son muy buenos laterales, entienden muy bien el juego defensivo o de ataque, para liberarme espacios. Hablamos mucho dentro y fuera del campo" comentó Dembélé.

"Con Kylian nos sentimos bien. Es fácil encontrarlo, se mueve muy bien. Sabemos todo lo que nos puede aportar" añadió sobre el atacante del PSG.

"Pavard et Koundé sont de très bons latéraux, ils comprennent très bien le jeu défensif ou offensif, pour me libérer l’espace. On se parle beaucoup sur et en dehors du terrain"



