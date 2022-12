Dani Alves bromea con Leo Messi sobre sus títulos

El brasileño recordó a su excompañero en el Barça que sigue siendo el futbolista con el palmarés más amplio de la historia El mensaje en su cuenta oficial de Instagram está cargado de ironía

Los mensajes de felicitación a Leo Messi por su reciente conquista de la Copa del Mundo se suceden desde todos los puntos del planeta. Uno de los primeros en felicitarle fue su excompañero en el FC Barcelona Dani Alves.

El brasileño lo hizo con su habitual naturalidad, con un post que rezaba: "Me importa un carajo lo que digan... cabrón. Este puto Mundial te quiso a tí, el puto fútbol te quiere a tí y los que amamos al fútbol te respetamos y te felicitamos ahora mismo por este momento".

Alves añadió: "Disfrútalo con tu familia y con los que pasan putasss a tu lado. Como brasileño y sudamericano sé que eso es más que ganar esa Copa. Viva el fútbol y viva los que amamos este deporte".

Pasadas 24 horas, Dani Alves volvió a la carga para recordar a Messi que sigue siendo el futbolista con más títulos del planeta. Lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram con un texto acompañando una foto en la que se ven a Messi con la Copa del Mundo y la cifra de 42 títulos y al propio Dani Alves con esa cifra de 43 que atesora.

El texto, cómo no, iba cargado de ironía: "Le duela a quien le duela, en mi caso me voy con el historial limpio, con añoranza y con la frente en alto. Voy a sufrir, pero no recaeré, pero me vas a necesitar, a sacarte del fondo de ese pozo del que yo salí. No llores, bebé".

Un enigmático mensaje que deja entrever también su retirada, advirtiendo a Messi que empieza a tener cercano ese momento.