Joan Laporta: "El Mundial de Messi es de justicia histórica"

El presidente y Xavi acudieron al estreno de la serie documental 'FC Barcelona, una nueva era' "No podía faltar en su carrera, ya lo tiene", añadió Xavi Hernández sobre Leo Messi

Xavi Hernández y Joan Laporta han sido dos de los protagonistas del estreno de la serie documental, 'FC Barcelona, una nueva era', producida por Prime Video y el club blaugrana. El presidente no dudó en felicitar al argentino por la conquista del Mundial: "Se lo merece, hombre, se lo merece. Es el mejor de todos los tiempos. ¡¡Justicia historica!!", dijo a su llegada al acto.

El técnico, por su parte, comentó a Barça TV que "fue una final extraordinaria para el espectador, de los mejores partidos que he visto en mi vida". No tiene ninguna duda de que "Argentina fue mejor y lo mereció". Eso sí, añadió que "lo siento por Dembélé y Koundé, que lo rozaron", aunque considera que "hay que felicitar a Leo Messi, que ya tiene su Mundial, algo que no podía faltar en su carrera. Leo es el mejor jugador de la historia y es mi amigo".

Laporta, también ante las cámaras de Barça TV, añadió sobre Leo que "se lo merece, es el mejor de todos los tiempos, se ha hecho justicia histórica". Coincide con Xavi en que "hubiésemos estado contentos si lo ganaban Koundé y Dembélé, pero creo que la carrera de Messi se vea reconocida con el Mundial que tanto buscó era el deseo común de todos los que le queremos". "Estamos agradecidos por todo lo que nos ha dado", acabó.