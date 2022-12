Croacia y su predilección por las prórrogas

Con la de este viernes contra Brasil, ya son ocho prórrogas en los últimos nueve juegos de KO Solo contra Francia en la final del Mundial de 2018 los balcánicos no acabaron los 90 minutos con empate

Pensar en Croacia es pensar en prórrogas. Y parece que no importe mucho a quién se enfrenten. En el Mundial de Qatar 2022 ya llevan dos: contra Japón, en octavos, y contra Brasil, en cuartos. Y queda en el recuerdo de todos cómo en la última Copa del Mundo, jugada en Rusia hace cuatro años, los balcánicos alcanzaron la final tras superar los octavos, cuartos y semis en tiempos extra.

Según datos de Alexis Tamayo, Croacia ha acabado en tablas los 90 minutos reglamentarios en ocho de sus últimos nueve partidos de eliminación directa, entre Eurocopas y Mundiales, y por lo tanto, con la necesidad de definir al ganador en prórroga. Desde que llegaran al alargue en la Euro del 2008 contra Turquía (y posterior derrota 1-3 en penaltis), los balcánicos no suelen acabar con victoria (o derrota) los partidos definitorios. En la competición europea, también llegaron a la prórroga en octavos de 2016 (contra Portugal, derrota 0-1 con gol de Quaresma al 117) y también en octavos de 2021 (contra España, y derrota en 3-5 tras el empate a tres inicial).

A esas tres ocasiones en Eurocopas, se les unen otras cinco en Mundiales. Las dos de Qatar 2022, más las tres de Rusia 2018 (contra Dinamarca, en octavos y victoria en penaltis, Rusia en cuartos - también definición desde los once pasos - e Inglaterra en semifinales). Es decir, solo en una ocasión desde el 2008 Croacia no tuvo que hacer frente a una prórroga. Aunque en la memoria de los croatas no haya buen recuerdo de ese encuentro: la final de la Copa del Mundo contra Francia, que los galos acabaron ganando 4-2 en los 90 minutos.