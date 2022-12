Regragui, entrenador de Marruecos: "Espero que Cristiano no juegue"

Marruecos y Portugal se enfrentarán en Doha con un puesto en semifinales en juego El entrenador marroquí, Walid Regragui, compareció en rueda de prensa y habló sobre Ronaldo

Marruecos no se cansa de hacer historia en el Mundial de Qatar 2022. Después de ganar su grupo sobre el segundo y tercer lugar de la Copa del Mundo de Rusia, la selección magrebí no dudó en eliminar a España en penaltis tras un enorme 0-0 en los 120 minutos reglamentarios. Ahora, 'los Leones del Atlas' tienen ante sí otro reto más: la Portugal de Cristiano Ronaldo. O mejor dicho, de Gonçalo Ramos. El entrenador marroquí, Walid Regragui, habló en rueda de prensa sobre la suplencia del ex del Real Madrid en el partido de octavos contra Suiza.

"No sé si Ronaldo será titular, yo espero que no", dijo el técnico sobre el delantero de 37 años. "Como entrenador, sé que es uno de los mejores jugadores de la historia y por eso me encantaría que no juegue", añadió el preparador de Marruecos. Cristiano Ronaldo fue suplente en el vital partido de octavos de Portugal contra Suiza. Fernando Santos mandó al banquillo al veterano jugador y puso en su lugar al joven Gonçalo Ramos. El futbolista del Benfica, de 21 años, respondió en la cancha con un hat-trick y una asistencia en el holgado triunfo (6-1) sobre los helvéticos.

Fernando Santos no quiso dar pistas sobre si Ronaldo volverá a ser suplente contra Marruecos, pero el entrenador rival tiene clara su preferencia. El partido entre lusos y magrebíes se disputará el próximo sábado en el Estadio Al Thumama de Doha. El ganador del enfrentamiento se medirá en semifinales al que salga victorioso del Francia - Inglaterra. Regragui no cree que Marruecos haya llegado a su techo. "No hemos hecho nada, esto no es suficiente. Hemos hecho historia, pero si nos quedamos aquí, no será nada. Si nos conformamos, querrá decir que no hemos progresado mentalmente", declaró el estratega de los africanos.