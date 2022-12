Capello: "Messi ha jugado andando hasta semifinales"

El técnico italiano elogió de forma curiosa la trayectoria de Leo en el Mundial de Qatar "La final la juegan los mejores y Messi y Mbappé lo son", aseguró sobre los líderes de Argentina y Francia

Fabio Capello, veterano técnico italiano, elogió la trayectoria de los líderes de las selecciones de Francia y Argentina durante el Mundial de Qatar. El entrenador, cuestionado por la final que disputarán ambos combinados el domingo, tiene claro que "a la final siempre llegan los mejores y los mejores son Messi y Mbappé".

El ex entrenador, entre otros clubs, de Real Madrid, Juventus y Milan, tiene claro que son ellos "quienes ganaron los partidos, quienes han hecho la diferencia" y considera que no existe un claro favorito, aunque cree que "será difícil para ambos ganarla. No sé cómo va a acabar".

Capello, sobre la semifinal de la albiceleste ante Croacia, comentó que "Messi ha hecho un partidazo", mientras que en el encuentro entre Francia y Marruecos "Mbappé llegó dos veces cerca de la portería, hizo dos chutes, dos desvíos y ganaron".

Pero la mejor frase la dejó al final, cuando, cuestionado por si le había sorprendido el nivel de Leo Messi durante el Mundial, aseguró que "me sorprendió el último partido, antes no, antes andaba por el campo, pero la calidad de él es muy grande".