Busquets: “Es una forma muy cruel de perder”

El capitán de la selección española lamentó "la poca suerte en los últimos pases y remates" que condenó a España a jugarse el pase a los cuartos de final del Mundial en una tanda de penaltis desastrosa contra Marruecos Jugadores como Ferran Torres, Unai Simón, Marcos Llorente y Rodri también manifestaron la frustración del vestuario de la 'Roja' tras la inesperada eliminación en octavos

Fue una derrota muy dolorosa. Por el 'qué' y por el 'cómo'. La selección española cayó eliminada en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 tras una desastrosa tanda de penaltis ante Marruecos y los futbolistas de la 'Roja' no pudieron esconder su frustración en zona mixta. El primero en hacerlo fue el capitán Sergio Busquets, que lamentó la carencia de "la pizca de suerte en los últimos pases y remates" necesaria para lograr la clasificación para octavos durante el tiempo reglamentario o, en su defecto, en la prórroga. "Es una forma muy cruel de perder", declaró el centrocampista del Barça.

Busquets, uno de los futbolistas que no acertó desde los once metros, reconoció que “queríamos seguir” en la competición y que intentaron hacer méritos para evitar los penaltis. “Ellos se han desgastado con el paso de los minutos y hemos tenido una ocasión al final, la de Pablo Sarabia, pero no ha podido ser. Ha salido cruz”, valoró. El capitán no se ‘mojó’ sobre su futuro en la Selección, pues “esto no es importante ahora mismo”. “Ha sido una noche dura, pero estamos en buena dinámica. El grupo es muy joven y esto va a servir mucho para el futuro”, finalizó, algo más optimista.

Ferran Torres, por su parte, se mostró "dolido por la derrota" porque, según su punto de vista, España "merecía" el pase a cuartos. Por este motivo, de hecho, el de Foios aseguró estar "orgulloso del equipo", que fue "muy constante" en su forma de entender el juego. "El fútbol nos debe una", dijo antes de criticar la actuación arbitral del argentino Fernando Rapallini: "En algunos momentos hemos jugado contra doce, pero no podemos depender de cosas que no controlamos. No nos ha acompañado, pero toca seguir". El atacante azulgrana, además, explicó que va a "intentar convencer a los veteranos para que sigan, ya que nos ayudan mucho", y que "no sé qué pasará con Luis Enrique, pero nosotros vamos a muerte con él y le apoyaremos decida lo que decida”. "Si por mi fuera, ataría a Luis Enrique de por vida", aseveró.

"El fútbol no entiende de justicia"

Rodri, que volvió a rendir muy bien como central, expresó que "el fútbol no entiende de justicia", sino "de que el balón entre". "No hemos metido ni un penalti. Ha sido un partido complicado, un encuentro muy competido que se ha decidido en los penaltis. No hemos estado acertados, no hemos metido ni uno. No tengo mucho más que decir. Nos vamos a casa y es frustrante. Ojalá alguien allí arriba nos hubiese ayudado. El fútbol tiene estas cosas y es cruel, pero el equipo lo ha dado", insistió tras agradecer el apoyo de la afición durante todo el Mundial.

Marcos Llorente destacó que "en los penaltis puede pasar cualquier cosa y Marruecos ha sido mejor". Al futbolista del Atlético de Madrid no le gustó nada el estado del terreno de juego del Education City, que "no nos ha ayudado a hacer circulaciones rápidas y buenos controles". "Nos ha costado. Hemos tenido buenas ocasiones, pero no las hemos aprovechado”, sentenció. Unai Simón, que no pudo ayudar a la 'Roja' en la fatídica tanda de penaltis, fue "honesto" y aceptó que "han sido mejores en los penaltis". "Los partidos son muy igualados y hay mucho nivel defensivo en general, pero sobre todo de equipos como Marruecos. No esperábamos caer eliminados, pero es la realidad aunque nos fastidie. Toca asimilarlo y volver a casa", remató.