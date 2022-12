Marcos Llorente, la sorpresa de Luis Enrique ante Marruecos

El técnico asturiano apuesta por el 'colchonero' en el lateral diestro, en detrimento de Azpilicueta y Carvajal Morata regresa al banquillo y el asturiano le da galones a Asensio y a Ferran Torres

Ya tenemos el once inicial de España confirmado. Los once jugadores que iniciarán el partido frente a Marruecos, correspondiente a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Luis Enrique agita un poco el árbol para lograr el pase a los cuartos de final. De hecho, es el mismo once que apostó en el estreno frente a Costa Rica, pero con una única novedad.

La defensa y la medular estaban bastante claras. Solo existía la duda de Azpilicueta, quien finalmente se cae del once titular por las molestias que arrastraba, dejándole su puesto a Marcos Llorente, quien todavía no se había estrenado en el torneo. Así pues, el colchonero partirá en el lateral diestro y Jordi Alba recupera la titularidad en lateral izquierdo.

También están despejadas las dudas en ataque y 'Lucho' le da galones a Marcos Asesnio, quien había sido suplente en el último partido frente a Japón y vuelve a dejar en el banquillo a Morata. Junto al madridista, le acompañarán el insustituible Dani Olmo por la izquierda y en banda derecha regresa Ferran Torres al once inicial.

Así pues, el once inicial escogido por Luis Enrique para disputar los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 ante Marruecos es el siguiente: Unai Simón; Marcos Llorente, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Busquets, Gavi, Pedri; Ferran Torres, Asensio y Dani Olmo.