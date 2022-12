Luis Enrique no aclara su futuro

El seleccionador español no quiso desvelar si seguirá al frente de España "Ahora el futuro me importa cero", aseguró tras caer en octavos ante Marruecos

Luis Enrique no aclaró, al término del encuentro entre Marruecos y España, si seguirá al frente de la selección tras la eliminación en el Mundial. El técnico explicó que dejará pasar unos días para hablar con el presidente de la RFEF, Luis Rubiales.

Este no es el momento, tengo mas salidas que el metro, ya lo sabes", aseguraba respondiendo a La1. "Tengo más ganas de ver a mi gente y a mis perros y poder estar por ellos. A partir de la próxima semana, cuando el presi crea oportuno, hablaremos. Ahora el futuro me importa cero. Hay que asimilar esta decepción", aclaró sobre el tema.

Ya en rueda de prensa, añadió sobre el tema que "no puedo decir nada de mi futuro porque no lo sé, no es el momento de hablar de mi futuro, no tiene ningún interés, mi contrato se acaba, pero estoy muy a gusto con el presi y con Molina y, si por mi fuera y por el cariño que he recibido, seguiría toda mi vida, pero no es el caso, tengo que pensar qué es lo mejor, para la selección y para Luis Enrique".

Luis Enrique también asumió la culpa por los lanzamientos de penalti: "La responsabilidad es toda mía porque escogí a los tres primeros lanzadores, los que consideraba especialistas, el resto lo decidieron ellos. Pero no hemos llegado ni al cuarto. Bono es un portero espectacular en esta faceta".

Buen perdedor

El técnico aceptó la derrota con deportividad: "Nosotros somos representantes de un país como España y hay que saber felicitar al campeón como hemos hecho todos, han jugado su partido, les ha salido bien. Se les felicita porque, además, los niños tienen que aprender a perder también". Eso sí, reconoce que el fútbol que le gusta es otro: "Yo creo que el fútbol es un deporte maravilloso para cualquier aficionado, pero con una connotación clara en cuanto un equipo puede ganar sin atacar. Hemos dominado el juego, nos hubiera gustado generar mucho más. Marruecos ha hecho un repliegue bajo y nos ha costado. El destino ha sido caprichoso y la última de Sarabia ha ido al palo".

Añadió que "estoy muy orgulloso de mi equipo, de todos, lamento los que no han podido participar, eso me lo llevo para mí. Tengo un resquemor con Pablo Sarabia, me he equivocado totalmente con la no alineación de Pablo Sarabia en todo el Mundial". Uno cuando está en un Mundial siempre espera que fallen los otros teóricamente favoritos. Hemos dado el cien por cien y a esperar otra oportunidad. Lo siento enormemente por la afición, me han transmitido la ilusión y quería que se llevaran una alegría". "No tengo ni un solo reproche, la concentración ha sido maravillosa".