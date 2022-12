Arabia Saudí y los 'fake' Rolls-Royce a sus jugadores: "Los rumores no son ciertos..."

Yasser Al Misehal, presidente de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí, ha desmentido las informaciones "Tuvieron un bonus, pero fue un bonus normal", ha aclarado

Yasser Al Misehal, presidente de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí, ha desmentido los rumores sobre el bonus de un coche Rolls-Royce a cada uno de los jugadores de Arabia Saudí por ganarle a Argentina en el primer partido de ambos en el Mundial de Qatar.

Yasser, a través de MARCA, ha querido aclarar que los jugadores de Arabia Saudí "jugaron por el orgullo de representar a su nación". Además, ha asegurado que hubo un bonus, pero no el que aseguraron algunas informaciones. "Nuestros jugadores tuvieron el honor y la suerte de representar al equipo nacional en un histórico partido. Los rumores no son ciertos. Por supuesto que tuvieron un bonus, pero fue un bonus normal. Hay regulaciones para ello. Ellos no juegan por los bonus, juegan por su país. Para hacer su propia historia. Muchos de ellos se convirtieron en famosos después de ganar a Argentina".

El presidente quiso dedicar unas palabras a Al-Shahrani, jugador que se rompió la mandíbula contra Argentina después de un gran golpe contra su propio portero de equipo. "Gracias a Dios Al-Shahrani está bien. Tuvo varias lesiones severas. No solo una lesión en la cara. También tuvo una lesión en sus costillas y otra más en el páncreas que daba miedo. Creo que gradualmente empezará a entrenar poco a poco y espero que regrese a los campos dentro de poco", añadió.