España remonta a lo campeón para meterse en semifinales

España, la campeona mundial, remontó un partido que a seis minutos del final perdía por dos goles ante Francia (4-6) para meterse en semifinales (7-6), al igual que la selección femenina, donde se medirá este jueves a Hungría.

En un partido en el que durante muchos minutos los franceses colapsaron el juego de los españoles, el equipo de David Martín sacó el carácter, pero sobre todo su calidad, para darle la vuelta a un encuentro en el que fue por detrás desde el primer cuarto.

Un parcial 3-0, con tantos de Mallarach, Cabanas y de Granados, éste a 1:04 para el final, sellaron el triunfo del equipo, una victoria para creer en el equipo español, que se levantó cuando estaba entre las cuerdas y noqueó a los franceses.

Fue un partido de porteros. Hasta el último cuarto, todo el protagonismo se lo llevó Hugo Fontani, que había parado 13 de los primeros 17 lanzamientos de los españoles, pero encajó los tres últimos para un 13/20 (65% de acierto).

Unai Aguirre, fue más regular. El meta español, siempre entre los mejores del Mundo, firmó un 63% de acierto. ¿La diferencia? Paró las dos últimas. El encuentro se le puso cuesta arriba a España desde el primer cuarto. Se fue Francia con 2-1 a favor al primer descanso. La defensa francesa era un muro y Fontani estaba muy acertado.

Además España, que hoy tampoco estuvo bien en la resolución de las superioridades (3/11 al final), forzaba exclusiones, pero no sacaba provecho. En el segundo cuarto, los de David Martín seguían colapsados en ataque y los franceses se pusieron 4-1. Solo Munarriz pudo descontar. Los dos tantos que España llevaba en los primeros dieciséis minutos eran un dibujo del partido (4-2).

En el descanso, David Martín miró a los ojos de los suyos. Luego explicó que les hizo ver que sólo atacaban ellos, que Francia parecía instalada en un 'catenaccio' perfecto y que había que creer. La defensa estaba bien, pero había que buscar opciones en ataque.

Pero por entonces, los grandes lanzadores españoles no habían aparecido. Granados estaba bloqueado, Mallarach no encontraba la distancia, no aparecía la genialidad de Perrone, y solo Roger Tahull parecía a tono.

Un tanto suyo abrió la esperanza en el tercer cuarto y un penalti transformado por Perrone puso el 4-5 con ocho minutos por jugar. Cuando a 6:05 del final, Crousillat puso el 4-6 para Francia y Fontani realizó dos paradas de mérito, Francia parecía que iba a protagonizar una nueva sorpresa en el Campeonato, otra más tras la eliminación de Italia.

Fue entonces cuando los españoles se miraron a los ojos. En la décima superioridad, el zurdo Blai Mallarach puso el 5-6 a 3:25 para el final, después Sergi Cabanas firmó el empate (6-6) a 2:46 para la conclusión y luego fue el momento de Unai Aguirre, con dos paradas de mérito, el puño al aire, el beso al balón y poco más de un minuto para el final.

Fue Álvaro Granados el que anotó el definitivo 7-6 a 1:04 para el final. Los franceses no aprovecharon la última superioridad que tuvieron y España cerró el partido y su pase a la semifinal.