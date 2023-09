La selección de Sudán del Sur se clasifica por primera vez para los Juegos Olímpicos

Al derrotar este sábado a Angola por 101-78, y gracias a la derrota de Egipto ante Nueva Zelanda, los sursudaneses se aseguraron su presencia olímpica Sudán del Sur es la tercera selección que se clasifica para los Juegos, tras la anfitriona Francia y Australia

La selección masculina de baoncesto de Sudán del Sur se clasificó por primera vez para disputar unos Juegos Olímpicos, en París 2024, al terminar como primer equipo africano del campeonato del mundo que se desarrolla en Japón, Filipinas e Indonesia.

Al derrotar este sábado a Angola por 101-78, y gracias a la derrota de Egipto ante Nueva Zelanda, los sursudaneses se aseguraron su presencia olímpica, un hito si precedentes en su deporte.

"Esto es increíble, es un sueño hecho realidad. Somos un país independiente solo desde 2011", subrayó el alero estrella Nuni Omot. "Creo que es una de las mejores historias ocurridas en el deporte en mucho tiempo. Me siento bendecido por ser parte de ella", añadió.

Another chapter of history is written by the Bright Stars as South Sudan clinch Olympic basketball qualification for the very first time at the @FIBAWC 🌟



See you in Paris @SSBFed!#FIBAWC x #WinForSouthSudan 🇸🇸 pic.twitter.com/7U1zgp28NL