Rudy: "Veo las caras de algunos compañeros y se les ve presionados"

El capitán de la selección española desveló este sábado que nota que algunos de sus compañeros juegan con una "presión" Rudy reveló que habló con el brasileño Marcelinho Huertas, gran amigo que este viernes consiguió tumbar a Canadá

El español Rudy Fernández, capitán de la selección española, desveló este sábado que nota que algunos de sus compañeros juegan con una "presión" que no tienen que tener ya que es un torneo en el que se tiene que "disfrutar".

España se la juega ante Canadá este domingo (15.30 CEST/13.30 GMT), una de las favoritas del torneo. Es una final por viajar a Manila (Filipinas), para jugar los cuartos de final.

"No tenemos que tener tanta presión, veo las caras de algunos compañeros y se les ve presionados. No están disfrutando y este campeonato debemos disfrutarlo, estamos las mejores selecciones y debemos disfrutar, es algo que no se nos está viendo en a pista", declaró en un encuentro con medios españoles en el hotel de concentración de la selección, en Yakarta.

Rudy, que ya ha estado en esta situación de vida o muerte antes, ejerce de líder de los 12 convocados, a los que aconseja, especialmente a los jóvenes que lo viven por primera vez, "que disfruten": "Somos una selección con mucho recorrido y lo que nos hace estar aquí es disfrutar fuera de la pista y de fuera de ella. Somos conscientes los veteranos de que no es la primera vez, y los jóvenes lo vieron por televisión".

De hecho, el capitán también comentó que, tras la derrota ante Letonia, hubo reunión de equipo para "hacer equipo".

"Tuvimos una reunión después del partido e hicimos equipo, vimos lo que no tenemos que repetir y preparar el entrenamiento como si fuese una final", dijo.

"Somos muy honestos para expresar que no fuimos el mejor equipo ni el equipo agresivo que tiene que verse campeonato. Sabiendo eso, somos conscientes de que el partido es partido vital y nos provocará estar en cuartos o ir a casa", sentenció, tajante.

"El trabajo debe de ser vaciarse. No somos el mejor equipo, pero tampoco el peor. Tenemos que dar todo por esta camiseta y si sale bien iremos a la siguiente fase, si no darlo todo pero con el trabajo hecho", añadió.

En la preparación, España ya se midió a Canadá en un partido que los canadienses se llevaron en la prórroga: "En Granada no dimos todo por ninguno de los dos lados. Es una selección que no nos viene mal, pero tampoco genial".

Además, reveló que habló con el brasileño Marcelinho Huertas, gran amigo que este viernes consiguió tumbar a Canadá: "Hablaba con Marcelinho pidiendo algún consejo y Canadá puede tener un día malo y al siguiente uno muy bueno. Ganaron de 30 a Letonia. Debemos estar concentrados"

"A la gente, le digo que siga confiando, no me canso de repetirlo. Cuando peor van las cosas es cuando más los necesitamos", sentenció.