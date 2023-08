‘Misterio’ Antetokounmpo

La estrella de Milwaukee Bucks se encuentra en Estados Unidos y todavía no ha confirmado si disputará el Mundial con Grecia El pívot no ha realizado ni una sesión de entrenamiento con el cuadro heleno ni ha jugado ningún partido, y espera recibir el 'ok' de los doctores respecto a su rodilla

La disponibilidad de Giannis Antetokounmpo para la Copa del Mundo sigue siendo un gran misterio. La superestrella de los Milwaukee Bucks no ha participado en una sola sesión de práctica, ni ha aparecido en ningún evento organizado por la federación griega, incluido el partido amistoso contra Eslovenia el 4 de agosto, donde se honró a Nikos Galis, según informaba el portal ‘Basketnews’

Según Vangelis Ioannou de la radio pública griega ERA SPORT, Giannis se encuentra actualmente en Estados Unidos, sometiéndose a las últimas pruebas médicas y realizando todas las mediciones necesarias para saber en qué medida se ha recuperado su rodilla.

El objetivo es tomar una decisión definitiva sobre si podrá unirse a Grecia en el futuro, siempre que sus médicos se lo permitan, y aunque lo haga en el último minuto.

Segundo viaje a USA

Este es el segundo viaje de Giannis a los Estados Unidos, después del viaje para curar el problema que lo aquejaba. Todo se hará en consulta con la federación griega, el cuerpo técnico y médico del equipo, y también el cuerpo médico de los Bucks.

Antetokounmpo, de 29 años, también experimentaba unas molestias en la espalda y ahora parece dispuesto a agotar las posibilidades. Grecia también está dispuesta a esperar unos días más por él, habiendo construido sus planes tácticos tanto con él como sin él. Según Ioannou, el viernes podría ser el día crucial para su decisión, aunque es probable que Giannis no lo logre.

Por el contrario, las posibilidades de que Kostas Antetokounmpo regrese a tiempo para la Copa del Mundo son mucho mayores en comparación con las de su hermano. Se espera que la situación se aclare cuando Grecia regrese de Abu Dhabi, donde jugará contra Estados Unidos y Alemania los días 18 y 19 de agosto.